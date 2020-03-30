【新冠肺炎】劏房確診者未獲送院只等通知：憂同住母無事都變有

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，本港昨（30日）確診個案突破600宗，公立醫院負壓隔離病床「爆棚」，昨有51名確診者未獲送院。其中居於不足200呎深水埗劏房、任職酒吧的21歲男患者黃先生，亦是其中之一，他接受訪問時指，自己於前日（28日）確診，惟至今未獲安排送院，其同住母親則仍等候入住隔離中心通知，兩人仍同一屋簷下，但有佩戴口罩，黃先生嘆指無奈，「怕媽媽無事都變有事」。 協助跟進的區議員李國權則批評，對港府做法感到詑異。 （註：圖中非確診者家居圖片）

油尖旺區議員李國權（資料圖片）

任職酒吧的黃先生指，確診即日已致電衞生署詢問，直至今早仍未能成功取得聯絡，故他至今仍未入院，需於其不足200呎的劏房單位逗留。他又指，有緊密接觸的同事已被送往隔離中心，惟其同住母親仍需等候安排，「怕媽媽無事都變有事」，部分鄰居則自行入住酒店「避席」。

他又指，家中亦有養狗，惟漁護署至今未派員處理。據了解，患者與母親同住基隆街一劏五的劏房單位，同屋另有4個住戶。

協助跟進的油尖旺區議員李國權則表示，獲悉後即時向各政府相關部門了解事件，他引述衞生署指，目前醫院病床不夠，確診者遂需於家中等候，惟隔離單位則仍有空缺，他對於黃生母親仍未獲安排入住隔離中心感到詑異，批評政府安排不周，令確診家庭增添壓力。