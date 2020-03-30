【新冠肺炎】成見恭介為避隔離虛報囚3月　另兩違檢疫令漢亦判囚

首名因為違反檢疫令而被判入獄的外賣男成見恭介，今(30日)在粉嶺法院認罪並被判入獄3個月，成為首名因為違反檢疫令而被控及被判囚人士。他被捕後稱，當時向護士提供假地址，是想避免被送入隔離營，他求情時又強調自己檢測呈陰性，希望能罰款了事，並想即時釋放，惟裁判官蘇文隆卻直斥他行為自私，認罪亦要判監3個月。 西九龍法院今亦有處理另二宗違反檢疫令的案件，兩被告均認罪，分別被判入獄10天及6星期。

被告成見恭介在粉嶺法院承認違反檢疫令，被判入獄3個月。(資料圖片)

2月起開始實施檢疫安排

新冠肺炎自今年1月在武漢爆發後，香港於今年2月8日起開始實施對從內地來港人士，即使本地居民，從內地來港，亦要強制隔離檢疫14日，及至今年2至3月份，疫情開始在世界多國擴散，亦延伸至更多亞洲及歐美國家。雖然有關規定自2月份已推出，並一直有指有人違反規例，但衛生署至上周才正式提出第一宗檢控。

完成檢疫期才上庭

被告成見恭介（31歲），被控於3月8日在深圳灣口岸港方岸區入境大堂，明知地向執行《若干到港人士強制檢疫規例》的授權人員即註冊護士，提供虛假的接受檢疫地址。

他完成14日檢疫期，於上周一(23日)才正式被落案起訴，及在屯門法院提堂，他當時否認控罪，案件押後至今天在粉嶺法院再提訊時認罪。

19歲起患抑鬱症

被告今並無律師代表，在庭上求情中途又把口罩拉至鼻下，強調完成了14日天檢疫令，檢驗結果亦呈陰性，期間沒有症狀，被告急於離港為探契媽及女兒。

被告又透露19歲開始患有抑鬱，需要服藥，最近一次覆診是上周三，現時不用接受入院治療，他又透露自己曾離婚，在元朗區送外賣，又對裁判官說：「希望罰款，當庭釋放。」

官提量刑起點為4個月

裁判官蘇文隆判刑時指，縱使被告沒受感染，但新冠肺炎有潛伏期，未經詳細檢驗並不能確保是否確診。他續道，被告返港後向醫護報假地址，罔顧社會安全，一開始便無心配合政策，或會令醫護人員的努力徒勞無功，後果堪虞。他斥被告自私，以4個月作為量刑起點判刑。由於被告今天才認罪，只獲四分之一扣減，最終須入獄3個月。

+ 8 + 7 + 6

為免入隔離營虛報地址

案情指，被告3月8日經深圳灣入境，護士要求他填寫檢疫表格時，說明強制檢疫令的要求，包括須如實申報住址及不可離港等。被告當時報稱居於在元朗某青年宿舍。惟兩日後在深圳灣口岸離境時被截查，其後被送往曹公潭戶外康樂中心隔離。他在警誡下認犯事，解釋自己居無定所，兩年前開始流落元朗街口，為了避免送入隔離營而填寫假地址。

除了本案外，西九龍法院今亦處理另一宗違反檢疫令有關案件，被告認罪被判入獄10天。根據現行法例，違反檢疫令最高可被罰款2萬5000元及監禁6個月。

案件編號：FLCC586/2020