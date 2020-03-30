【新冠肺炎】醫生料源頭未明個案與返港者有關　應嚴厲執行限聚令

本港新型肺炎確診個案截至昨日（30日）累計增至642宗（包括641宗確診及1宗疑似），大部份人均曾外遊，其中有部份確診者是於港府對入境人士實施強制14日檢疫前從海外返港。輸入個案增加同時，本港亦開始出現更多源頭未知的本地個案，昨日（29日）有至少6宗個案源頭不明，但患者曾參與聚會。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，新一波疫情部份與早前約7萬個「衝關」趕回港的人士有關，例如有留學生返港後疑感染全家人，認為港府必須把握目前為期14日的限聚集令，以果斷措施配合執法截斷傳播鏈，以免再引起連鎖爆發。

（何栢良網誌圖片） 港府自3月17日起，要求從歐洲神根地區抵港入境人士接受14日強制檢疫，至3月19日擴大至海外地區，25日再擴至涵蓋台灣及澳門入境人士，非香港居民不得入境。這批入境人士需戴上手帶配合應用程式定時報到，以確保相關人士留在檢疫的處所。惟此前已有部份海外人士提前回港，不需接受強制檢疫。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於網誌形容，強制檢疫要求生效前七日（3月11日至18日）是「空窗期」，而本港截至3月27日錄得確診的519宗個案當中，有173宗是在空窗期經機場入境人士，當中僅22人入境時被列作需隔離14日或由港口衞生科轉介。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提醒市民毋須過份擔心。（資料圖片／譚威權攝） 海外留學生返港後傳染家人 已現第二波傳播 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超直指，部份海外「衝關」返港人士回港後未有採取必須的預防措施，包括無在家居隔離，並到酒吧等不同場所消遣及聚會，由於酒吧的顧客較流動，故會在不同群組引起連鎖的爆發。 近日接連出現零星數宗源頭未明的社區感染個案，梁子超估計亦與海外返港人士有關，源於3月中前海外各國缺乏檢測，數字未反映到疫情嚴重性，但歐美國家實際上已「爆到七彩」，留學生或外遊人士可能在當地染疫。 他提及昨日確診的3宗個案，其中一人是留英學生，返港後與家人同住，父親率先確診，其後該名學生、母親與胞妹亦相繼確診。梁認為，這宗個案或是由留學生在家居傳染予家人，屬第二波的傳播，港府有必要盡快以更果斷及嚴厲的措施截斷傳播鏈。

限聚令未關非必要娛樂場所 不算嚴厲

現時港府限制公眾場所的聚集人數不多於4人，亦要求食肆的座位及入座率符合相應規定，梁子超認為未關閉卡啦OK及麻雀館等娛樂場所，做法不夠嚴厲，若果政府不把握14日的法令，以果斷措施配合執法的話，最終結果只會是不斷延長限聚令，又無法完全截斷社區傳播鏈，他反問「有幾多個14日可以浪費？」

他續指，政府單單呼籲市民勿外出是不足夠，更重要是配合其他措施，令市民不需要再外出，例如與私人企業商討工作安排、穩定糧食供應免引起搶購、派義工為有需要人士送物資等，才有效做到減少聚集的目的。