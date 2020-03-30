【新冠肺炎】21歲劏房住戶兩日前確診　今日中午才被送往屯門醫院

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨日（30日）確診個案突破600宗，公立醫院負壓隔離病床「爆棚」，有51名確診者未獲送院。其中居於不足200呎深水埗劏房、任職酒吧的21歲男患者黃先生於前日（28日）確診，與母親同住，惟其直至今午12時許才獲救護車接載，被送往屯門醫院。

黃先生（戴帽者）前日（28日）證實確診，直至今午12時許始獲派員接載送院。（鄧詠中攝）

任職酒吧的黃先生今日致電電台節目，透露自己前日已被通知確診，但至今（30日）早仍未能聯絡衞生署，三日間需於不足200呎的劏房單位與母親同住。他又指，家中亦有養狗，惟漁護署至今未派員處理。



黃先生在節目中批評，政府部門互相推卸責任，對仍在家中等候入院的確診者更是「零監管」，質問「如果我自己出咗街，咁點算？」據了解，患者與母親同住基隆街一劏五的劏房單位，同屋另有4個住戶，部分住戶憂受到感染，另租酒店居住。



協助跟進的區議員李國權對港府做法感到詑異，引述衞生署指，目前醫院病床不夠，確診者需於家中等候，惟隔離單位則仍有空缺。黃先生今午12時許透露，已獲救護車接載其送至屯門醫院。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼