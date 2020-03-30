鄧炳強接受屈穎妍高志森訪問　提及與青年對話：下一代是有希望的

政府擬修訂《逃犯條例》一事觸發數月的反修例風波，警民衝突不斷，警務處處長鄧炳強接受網媒「點新聞」專訪時透露，到前線探望同事時曾遇到一名年輕人走前對話，對方欣賞他有勇氣到區議會接受提問，鄧炳強形容對話令他認為只要大家尊重和而不同，「下一代都是有希望的」。 「一哥」又說，考慮警員安全，警隊未來會改善防護裝備，包括引入防腐蝕液體的裝備，但直言示威者武力升級，不等於警隊需要更新更大的武力，他透露警方未來會從收集情報及戰術部署等方面著手。而除了嚴正執法，他亦提醒警隊同事要剛柔並濟，改善與市民、傳媒的關係。

專欄作家屈穎妍及導演高志森訪問警務處處長鄧炳強。（ 「dotdotnews點新聞」影片截圖）

點新聞今日發表三集鄧炳強的訪問、共約11分半鐘，由專欄作家屈穎妍及導演高志森訪問鄧炳強的影片，談及警隊在反修例運動中的部署、展望及疫情下的工作。



2019下半年，政府擬修訂《逃犯條例》一事觸發數月的反修例風波，警隊執法手段屢遭批評。鄧炳強認為，過去一年警方面對的暴力是前所未有，挑戰大，形容「同事做得不錯，是為香港治安盡了最大努力。」他在訪問中否認自己是「鷹派」，又言管理上難分門派。

+ 7 + 6 + 5

鄧炳強稱獲年輕人敬重 「下一代都是有希望」

鄧炳強在訪問中稱，到前線探望同事時，有貌似大學生的年輕人走近，直呼他全名，明言不認同警察使用暴力，但亦不贊成示威者使用暴力，並表示佩服鄧有勇氣，「深入虎穴，去區議會與他們對答，我都敬重你」。

他指，該段對話令他相信只要大家尊重和而不同，社會仍有希望：「我們下一代都是有希望的，只是我們不用暴力，尊重和而不同，我們都是有希望的。」

指示威者武力升級 不等於警隊要更大武力

展望未來，鄧稱，近日暴力情況稍微改善，警隊會調動警力應對街頭罪案，包括恢復市民關注的非法泊車等執法行動。而考慮到同事安全，未來會改善裝備，如引入防腐蝕液體的設備。但他認為，「不是對方武力升級，我們（警隊）就要一些更新、更大的武力」，透露警方除了使用武力，亦會加強收集情報、戰術部署及策略等方面工作。

在嚴正執法之外，他亦提醒警隊同事要剛柔並濟，改善與市民、傳媒的關係，澄清假新聞及假消息，同時改善工作效率，令香港治安更好。近月屢有市民被起底，他呼籲有關人士報警求助：「每個人都挺身而出，黑社會及不見得光的人，自然就會藏起來。」

警隊設抗疫專隊 為過關人士帶手帶

近日全港深受新冠肺炎疫情影響，鄧炳強稱，警方負責檢疫中心保安、跟進家居強制檢疫時私自離家的市民個案等；而警隊有一隊有130名退休警員及70名警員義務組成的抗疫專隊，負責致電家居檢疫者及在關口替過關人士帶手帶等，希望為防疫出力。