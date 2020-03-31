【新冠肺炎・最新】一隻混種短毛貓對病毒呈陽性反應　本港首宗

新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，本港疫情仍然嚴峻，昨日（30日）新增逾41宗確診個案，累積增至683宗。雖然大部份新增患者有外遊紀錄或從外國返港，惟仍有零星本地個未找到感染源頭，本地可能出現爆發。 由於負壓隔離病房不足，截至昨晚共有41名確診者仍未送院，個別個案已在居所停留兩日，甚至有個案在檢疫中心等候四日仍未送院，社區傳播風險增加。

【新冠肺炎】尖沙咀RedMR現小型爆發群組 3月24日7人聚會5人確診

【新冠肺炎】Red MR爆疫症 傳染病醫生列4因素 唱K高危如打邊爐

【新冠肺炎】直擊RedMR尖沙咀店小型爆發 張竹君一公布即關閉

Red MR唱K群組爆發 議員批失策 許樹昌袁國勇倡關閉K房

RedMR尖沙咀店5顧客中招 同大廈食肆關門14日 店員要放無薪假

【21:52】漁農自然護理署發言人表示，一隻貓隻對2019冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應。這是本港第三隻對有關測試呈陽性反應的動物，是繼早前兩隻狗隻對有關病毒測試呈弱陽性或陽性反應後的另一宗個案。

是次個案涉及一隻混種短毛貓，居於香港仔一住所。由於其畜養人確診2019冠狀病毒病，貓隻於昨日（30日）被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。署方於同日為其抽取樣本進行檢驗，其中口腔、鼻腔及直腸樣本中對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。該貓隻現時沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵。

比利時衛生當局上周五（27日）表示，一隻寵物貓被驗出對新冠病毒呈陽性反應，相信是由主人傳染，屬全球首隻確診貓隻。

▼尖沙咀RED MR卡拉OK五人小型爆發▼

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【21:47】入境處一名駐守港口管制組的29歲男入境事務主任，今日下午確診新冠肺炎，正在家等候送院接受治療。入境處發言人續謂，該名確診人員主要負責後勤工作，並沒有在工作期間與市民接觸，他最近亦沒有外遊紀錄，亦不是曾赴日本和武漢的工作人員。

【21:44】渣打香港公布，今天接獲一名分行員工通知證實確診感染新型冠狀病毒，目前正接受治療。

過去14天內，該員工只於3月26日及27日在銅鑼灣羅素街8號6樓的會客中心工作，期間未有與客戶接觸，亦未有踏足同大廈3樓的優先理財中心。

為保障客戶，渣打會為6樓的會客中心及3樓的優先理財中心，進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。於該兩層工作之所有員工會即日起自行隔離14天。

【21:42】政府發言人今日宣布，為協助滯留秘魯的香港居民順利離開當地，特區政府將安排專機接載他們由利馬飛往倫敦再轉乘已預留機位的航班返港，費用由用者支付。發言人表示，秘魯正處全國緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，現時在當地的港人無法透過一般途徑自行安排航班離開秘魯。

【19:48】據了解，北區醫院有兩宗弱陽性個案，結果待覆檢，瑪嘉烈醫院增一宗初步陽性個案。

【19:26】消息指，本港傍晚再新增兩宗初步陽性個案。仁濟醫院新增一名29歲男患者；廣華醫院新增一名58歲男患者，任職於蘭桂坊酒吧，曾與確診者接觸。

【18:04】Red MR表示，今日才獲悉有五人曾在3月24日到訪尖沙咀分店的顧客確診，當日有六名職員當值，現時無病徵，公司會安排3月24日至今有返工的職員，做病毒檢測。尖沙咀分店亦會停業兩日。記者直擊尖沙咀分店，在張竹君記者會宣布Red MR有群組爆發後，才緊急關閉。

▼2月零售業銷售貨值跌44%史上最大跌幅 尖沙咀市況▼

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【16:45】黃加慶：內科成人隔離病床有828張，當中兒科佔126張，62張位於ICU，其他病床位於普通科病房，但該病床未必開放，因運作上未必合適，因內科病房仍然其他病人，所以暫時不會全部開放收容新冠肺炎病人。第二線的隔離病床已陸續開放，但現時有500名病人在一線病床，不期望明天有400人入住二線，因由一線轉至二線，需要全部符合準則，如不發燒48小時、臨床有進展等。即使在二線床床，仍要考慮病人及員工的感染風險、員工的保護裝備等。希望未來多些病人轉作二線。

昨日39人入院，今日50至60病人要入院，現時只得10多人正在等候入院，數字會不斷變。

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【16:38】張竹君：今日增32宗確診個案，19男13女，年齡介乎11至86歲。24人有外遊紀錄，當中12人為學生。另外8人無外遊紀錄。

其中有一個小型爆發群組：687、702、704、705與早前確診找不到源頭的622號個案，曾在3月24日到RED MR卡拉OK，另外兩個同行者，進入檢疫中心。最早一人發病時間是3月24日當晚（704號），相信互相傳染的機會大，未知有無職員感染，另外四人27、28日有病徵。換言之，七人唱K，五人確診（四女一男）。暫不知道他們與卡拉OK職員有無接觸，通常房間中職員未必有緊密接觸，要與卡拉OK管理層了解，相信他們在房間中的話，其他未必有緊密接觸。保持社交距離的措施已經實施，應該盡量避免，因為唱歌、喝東西未必戴口罩。記者問是否要禁止卡拉OK營業，張竹君並無證明回答。

另外691號無外遊，是早前確診581號3月20日去過尖沙咀酒吧All Night Long。

707是灣仔酒吧Dusk till Dawn的工作人員。

709是早前確診個案的密切接觸者。

713是677與533的家人，533去過Draft Land酒吧。

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【16:38】政府統計處公布，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元，較去年同月下跌44.0%，創歷來最大跌幅。今年1月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌21.5%。與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌31.8%。

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【16:33】截止今日中午12時，本港突破700宗確診個案。根據資料，本港再多32宗個案，年齡介符15至72歲，部分外遊紀錄，包括印尼、英國、美國、冰島，部份是留學生。

【16:28】消息指，本港再新增4宗初步陽性個案，累積至最少21宗。

明愛醫院新增一宗，患者是25歲印傭，有發燒。她是居於渣甸山愉富大廈A座的48歲男子（第467宗個案）的密切接觸者。該男子的47歲妻子（第622宗個案）、11歲女兒（第612宗個案）及14歲兒子（第613宗個案）皆是確診者。

瑪嘉烈醫院新增一宗初步陽性個案，患者是25歲男子，居於英國，曾於二月到日本和韓國外遊，其後回到倫敦，再於本周返港。他有發燒及全身不適。

另外，亞博檢測中心新增兩宗。

【13:54】北區醫院新增一宗確診個案，患者是27歲女子，曾到新西蘭及英國外遊，返港後到過普通科門診求醫。



【12:23】醫管局將啟用400張二線隔離病床，其中25張病床在東區醫院明天啟用，由普通病房病床改裝而成。港島東醫院聯網總監陸志聰相信，有助紓緩現時負壓病床壓力。

被問到昨日逾40個確診個案仍未能入院治療，港島東醫院聯網總監陸志聰表示情況不理想，對此感到抱歉。

【12:07】據悉再增5宗初步確診個案，其中4人在東區醫院，1人在瑪嘉烈醫院。令累積初步確診個案增至最少17宗。

東區醫院其中一名病人是懷孕5個月的36歲孕婦，她到巴西旅遊一個月至3月26日返港，有發燒、咳嗽及鼻水。另有一名24歲男病人報稱在銀行工作，他曾與朋友遊美國，其中一個朋友早前確診。

東區醫院另一名54歲男病人無外遊，需以輪椅代步，平日在家由家傭照顧，沒有已知的接觸史。他的肺部有嚴重感染，情況危殆已入住深切治療部。

餘下兩病人均有外遊史，其中一人是英國留學生。

【10:14】據悉，今早新增至少12宗初步確診個案，包括灣仔酒吧Dusk Till Dawn 一名44歲女員工，另有部份是外國回港留學生。

【10:01】對於內地確診個案下跌，林鄭稱理論上可能會放寬內地入境限制，但目前未有打算，主要是基於本港疫情嚴峻，需繼續控制入境人數，另限制內地來港禁令將於5月初撤銷。

【09:57】面對負壓病床爆滿，林鄭稱不排除將部份快將康復的確診病人轉送檢疫中心，又承認確診個案延遲送院安排不理想但無法完全避免，要求部門想辦法縮短送院時間。

【09:53】林鄭表示會再動用數以百億元協助各行業，形容對香港打擊史無前例，又預告下午公布的零售業數據將大幅下跌。

【09:50】特首林鄭月娥於行會前見記者，近日新增逾300宗個案以輸入個案為主。她表示，自3月19日已要求逾5萬人強制家居檢疫，目前有70多人違反檢疫令被送往檢疫中心，又自不排除警方在沒有警告下向違法市民發出2,000元定額罰款告票。

【08:00】截至周二（31日）上午8時，全國確診病例82528宗，累計死亡人數3313人，疑似病例168宗，治癒病例75956宗；在湖北，累計67801宗確診，死亡總數3186人。

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【01:40】衞生防護中心公布的最新資料顯示，本港累計有682宗確診個案。周一（30日）新增的41宗個案中，有34人有外遊紀錄，18人為返港留學英國學生。本港確診者中，累計仍有41人待入院，包括30日新增個案中的29人，最耐一位在27日已確診，惟至周一仍未能入院醫治。

當中新增個案中，有7宗為沒有外遊記錄的個案，有多5宗源頭不明，包括第663宗個案男警。據當局資料顯示，他居於深水埗富昌邨富萊樓，於本月27日曾到過灣仔「駱克駅」。