【新冠肺炎・最新】尖沙咀RED MR卡拉OK五人小型爆發　累計破700

新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，本港疫情仍然嚴峻，昨日（30日）新增逾41宗確診個案，累積增至683宗。雖然大部份新增患者有外遊紀錄或從外國返港，惟仍有零星本地個未找到感染源頭，本地可能出現爆發。 由於負壓隔離病房不足，截至昨晚共有41名確診者仍未送院，個別個案已在居所停留兩日，甚至有個案在檢疫中心等候四日仍未送院，社區傳播風險增加。

▼尖沙咀RED MR卡拉OK五人小型爆發▼

+ 3 + 2

【18:04】Red MR表示，今日才獲悉有五人曾在3月24日到訪尖沙咀分店的顧客確診，當日有六名職員當值，現時無病徵，公司會安排3月24日至今有返工的職員，做病毒檢測。尖沙咀分店亦會停業兩日。記者直擊尖沙咀分店，在張竹君記者會宣布Red MR有群組爆發後，才緊急關閉。

【16:45】黃加慶：內科成人隔離病床有828張，當中兒科佔126張，62張位於ICU，其他病床位於普通科病房，但該病床未必開放，因運作上未必合適，因內科病房仍然其他病人，所以暫時不會全部開放收容新冠肺炎病人。第二線的隔離病床已陸續開放，但現時有500名病人在一線病床，不期望明天有400人入住二線，因由一線轉至二線，需要全部符合準則，如不發燒48小時、臨床有進展等。即使在二線床床，仍要考慮病人及員工的感染風險、員工的保護裝備等。希望未來多些病人轉作二線。

昨日39人入院，今日50至60病人要入院，現時只得10多人正在等候入院，數字會不斷變。

+ 2

【16:38】張竹君：今日增32宗確診個案，19男13女，年齡介乎11至86歲。24人有外遊紀錄，當中12人為學生。另外8人無外遊紀錄。

其中有一個小型爆發群組：687、702、704、705與早前確診找不到源頭的622號個案，曾在3月24日到RED MR卡拉OK，另外兩個同行者，進入檢疫中心。最早一人發病時間是3月24日當晚（704號），相信互相傳染的機會大，未知有無職員感染，另外四人27、28日有病徵。換言之，七人唱K，五人確診（四女一男）。暫不知道他們與卡拉OK職員有無接觸，通常房間中職員未必有緊密接觸，要與卡拉OK管理層了解，相信他們在房間中的話，其他未必有緊密接觸。保持社交距離的措施已經實施，應該盡量避免，因為唱歌、喝東西未必戴口罩。記者問是否要禁止卡拉OK營業，張竹君並無證明回答。

另外691號無外遊，是早前確診581號3月20日去過尖沙咀酒吧All Night Long。

707是灣仔酒吧Dusk till Dawn的工作人員。

709是早前確診個案的密切接觸者。

713是677與533的家人，533去過Draft Land酒吧。

+ 4 + 3 + 2

【16:38】政府統計處公布，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元，較去年同月下跌44.0%，創歷來最大跌幅。今年1月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌21.5%。與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌31.8%。

【16:33】截止今日中午12時，本港突破700宗確診個案。根據資料，本港再多32宗個案，年齡介符15至72歲，部分外遊紀錄，包括印尼、英國、美國、冰島，部份是留學生。

【16:28】消息指，本港再新增4宗初步陽性個案，累積至最少21宗。

明愛醫院新增一宗，患者是25歲印傭，有發燒。她是居於渣甸山愉富大廈A座的48歲男子（第467宗個案）的密切接觸者。該男子的47歲妻子（第622宗個案）、11歲女兒（第612宗個案）及14歲兒子（第613宗個案）皆是確診者。

瑪嘉烈醫院新增一宗初步陽性個案，患者是25歲男子，居於英國，曾於二月到日本和韓國外遊，其後回到倫敦，再於本周返港。他有發燒及全身不適。

另外，亞博檢測中心新增兩宗。

【13:54】北區醫院新增一宗確診個案，患者是27歲女子，曾到新西蘭及英國外遊，返港後到過普通科門診求醫。



【12:23】醫管局將啟用400張二線隔離病床，其中25張病床在東區醫院明天啟用，由普通病房病床改裝而成。港島東醫院聯網總監陸志聰相信，有助紓緩現時負壓病床壓力。

被問到昨日逾40個確診個案仍未能入院治療，港島東醫院聯網總監陸志聰表示情況不理想，對此感到抱歉。

【12:07】據悉再增5宗初步確診個案，其中4人在東區醫院，1人在瑪嘉烈醫院。令累積初步確診個案增至最少17宗。

東區醫院其中一名病人是懷孕5個月的36歲孕婦，她到巴西旅遊一個月至3月26日返港，有發燒、咳嗽及鼻水。另有一名24歲男病人報稱在銀行工作，他曾與朋友遊美國，其中一個朋友早前確診。

東區醫院另一名54歲男病人無外遊，需以輪椅代步，平日在家由家傭照顧，沒有已知的接觸史。他的肺部有嚴重感染，情況危殆已入住深切治療部。

餘下兩病人均有外遊史，其中一人是英國留學生。

【10:14】據悉，今早新增至少12宗初步確診個案，包括灣仔酒吧Dusk Till Dawn 一名44歲女員工，另有部份是外國回港留學生。

【10:01】對於內地確診個案下跌，林鄭稱理論上可能會放寬內地入境限制，但目前未有打算，主要是基於本港疫情嚴峻，需繼續控制入境人數，另限制內地來港禁令將於5月初撤銷。

【09:57】面對負壓病床爆滿，林鄭稱不排除將部份快將康復的確診病人轉送檢疫中心，又承認確診個案延遲送院安排不理想但無法完全避免，要求部門想辦法縮短送院時間。

【09:53】林鄭表示會再動用數以百億元協助各行業，形容對香港打擊史無前例，又預告下午公布的零售業數據將大幅下跌。

【09:50】特首林鄭月娥於行會前見記者，近日新增逾300宗個案以輸入個案為主。她表示，自3月19日已要求逾5萬人強制家居檢疫，目前有70多人違反檢疫令被送往檢疫中心，又自不排除警方在沒有警告下向違法市民發出2,000元定額罰款告票。

【08:00】截至周二（31日）上午8時，全國確診病例82528宗，累計死亡人數3313人，疑似病例168宗，治癒病例75956宗；在湖北，累計67801宗確診，死亡總數3186人。

昨日總覽：【新冠肺炎．3.30】隔離病房爆滿 41確診患者續留社區未能入院

新冠肺炎│染疾男警曾到駱克駅 41確診者未入院（含住所名單）

【新冠肺炎】劏房男確診 一度未獲即時送院：憂同住母無事都變有

【新冠肺炎】逾400人一度於負壓病房等檢測 有人確診兩日才入院

新冠肺炎│負壓病房爆棚 39確診者留家未入院 醫管局開二線病房

+ 5 + 4 + 3

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

【新冠肺炎】張竹君連續52日出席記者會：我唔係工作時間最長嗰個

新冠肺炎│男警確診前西九文化區野餐 2患者到Potato Head生日會

【新冠肺炎】限聚令首個工作日 餐廳外排長龍 市民席地而坐進食

未入院患者居住的大廈

新冠肺炎│染疾男警曾到駱克駅 41確診者未入院（含住所名單）

【01:40】衞生防護中心公布的最新資料顯示，本港累計有682宗確診個案。周一（30日）新增的41宗個案中，有34人有外遊紀錄，18人為返港留學英國學生。本港確診者中，累計仍有41人待入院，包括30日新增個案中的29人，最耐一位在27日已確診，惟至周一仍未能入院醫治。

當中新增個案中，有7宗為沒有外遊記錄的個案，有多5宗源頭不明，包括第663宗個案男警。據當局資料顯示，他居於深水埗富昌邨富萊樓，於本月27日曾到過灣仔「駱克駅」。