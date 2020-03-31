【新冠肺炎．最新】醫管局開400張二線隔離病床　東區病房明啟用

新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，本港疫情仍然嚴峻，昨日（30日）新增逾41宗確診個案，累積增至683宗，直逼700大關。雖然大部分新增患者有外遊紀錄或從外國返港，惟仍有零星本地個未找到感染源頭，本地可能出現爆發。 由於負壓隔離病房不足，截至昨晚共有41名確診者仍未送院，個別個案已在居所停留兩日，甚至有個案在檢疫中心等候四日仍未送院，社區傳播風險增加。

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【13:54】北區醫院新增一宗確診個案，患者是27歲女子，曾到新西蘭及英國外遊，返港後到過普通科門診求醫。



【12:23】醫管局將啟用400張二線隔離病床，其中25張病床在東區醫院明天啟用，由普通病房病床改裝而成。港島東醫院聯網總監陸志聰相信，有助紓緩現時負壓病床壓力。

被問到昨日逾40個確診個案仍未能入院治療，港島東醫院聯網總監陸志聰表示情況不理想，對此感到抱歉。

【12:07】據悉再增5宗初步確診個案，其中4人在東區醫院，1人在瑪嘉烈醫院。令累積初步確診個案增至最少17宗。

東區醫院其中一名病人是懷孕5個月的36歲孕婦，她到巴西旅遊一個月至3月26日返港，有發燒、咳嗽及鼻水。另有一名24歲男病人報稱在銀行工作，他曾與朋友遊美國，其中一個朋友早前確診。

東區醫院另一名54歲男病人無外遊，需以輪椅代步，平日在家由家傭照顧，沒有已知的接觸史。他的肺部有嚴重感染，情況危殆已入住深切治療部。

餘下兩病人均有外遊史，其中一人是英國留學生。

【10:14】據悉，今早新增至少12宗初步確診個案，包括灣仔酒吧Dusk Till Dawn 一名44歲女員工，另有部份是外國回港留學生。

【10:01】對於內地確診個案下跌，林鄭稱理論上可能會放寬內地入境限制，但目前未有打算，主要是基於本港疫情嚴峻，需繼續控制入境人數，另限制內地來港禁令將於5月初撤銷。

【09:57】面對負壓病床爆滿，林鄭稱不排除將部份快將康復的確診病人轉送檢疫中心，又承認確診個案延遲送院安排不理想但無法完全避免，要求部門想辦法縮短送院時間。

【09:53】林鄭表示會再動用數以百億元協助各行業，形容對香港打擊史無前例，又預告下午公布的零售業數據將大幅下跌。

【09:50】特首林鄭月娥於行會前見記者，近日新增逾300宗個案以輸入個案為主。她表示，自3月19日已要求逾5萬人強制家居檢疫，目前有70多人違反檢疫令被送往檢疫中心，又自不排除警方在沒有警告下向違法市民發出2,000元定額罰款告票。

【08:00】截至周二（31日）上午8時，全國確診病例82528宗，累計死亡人數3313人，疑似病例168宗，治癒病例75956宗；在湖北，累計67801宗確診，死亡總數3186人。

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【01:40】衞生防護中心公布的最新資料顯示，本港累計有682宗確診個案。周一（30日）新增的41宗個案中，有34人有外遊紀錄，18人為返港留學英國學生。本港確診者中，累計仍有41人待入院，包括30日新增個案中的29人，最耐一位在27日已確診，惟至周一仍未能入院醫治。

當中新增個案中，有7宗為沒有外遊記錄的個案，有多5宗源頭不明，包括第663宗個案男警。據當局資料顯示，他居於深水埗富昌邨富萊樓，於本月27日曾到過灣仔「駱克駅」。