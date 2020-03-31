消防處義工到駿洋邨補給物資　候任處長首回應曱甴論：觀感不理想

新冠肺炎疫情持續，作為檢疫中心的駿洋邨仍有多人入住。紀律部隊義工今早到駿洋邨補給檢疫單位物資，消防處處長李建日及副處長梁偉雄亦有到現場視察。李建日指前線防疫裝備例如口罩、保護衣等存量，「有超過一個月嘅存貨」，目前使用使用「健康」。 而下月中接任處長一職的梁偉雄，去年在內部場合以「曱甴」形容示威者引起爭議，他首度公開回應事件，重申「曱甴」是形容「罔顧法紀嘅暴徒」，但明白「觀感上未必理想」，稱接受批評。李建日則強調消防處對救助者一視同仁，不論背景均會伸出援手。

今早約十點，約30位現職休班及退休的紀律部隊義工到駿洋邨補給檢疫單位物資，消防處處長李建日及副處長梁偉雄亦有到現場視察，逗留大約半小時。

消防救護口罩夠用超過一個月

在新冠肺炎情下，外界關注前線醫護及消防裝備。李建日表示，消防處一直關注前線防疫裝備，形容口罩、保護衣等存量「有超過一個月嘅存貨」，每日均會有一定消耗，但同時每星期會繼續分配補給。他形容，目前防疫裝備使用情況「健康」，但在採購上不會鬆懈，亦有專人處理。

消防處處長李建日（右）及副處長梁偉雄亦有到現場視察，逗留大約半小時。（梁鵬威攝）

曾有６救護、２消防須入住檢疫中心

被問到前線是否需要「慳住洗」，他表示，內部使用防護物資一直是應用則用，而疫情是長期作戰，既要確保同事安全，亦要審慎使用物資。他又指，目前消防及救護除應付日常求援工作，亦要調配支援檢疫工作，工作量有所增加，人手緊張。他指，至今有超過800位消防處前線因接觸過懷疑或確診個案，需要接受醫療監察；當中有6位救護員及2位消防員需要入住檢疫中心隔離，最終證實無受感染。他感謝前線工作，亦呼籲全港市民配合政府抗疫，多留在家中，遏止疫情。

梁偉雄重申「曱甴」是形容「罔顧法紀嘅暴徒」，但明白觀感上未必理想，稱接受批評。（梁鵬威攝）

候任消防處長：「曱甴論」觀感不理想

下月18日上任為消防處處長的梁偉雄，去年在內部座談會以「曱甴」形容示威者引起爭議。他今日首度公開回應，重申「曱甴」是形容「罔顧法紀嘅暴徒」，亦未曾公開發表有關言論，但明白「觀感上未必理想」，稱接受批評。被問到今後會否慎言，他則笑而不語。

李建日即指，一直以來與副處長並肩作戰，認為對方立場好清晰，而消防處對救助者一視同仁，「唔理佢哋背景，消防處一定會伸出援手，呢個係我哋職責 。」他又指，梁之後曾親自在內部發出指引 ，「都係講呢番說話，大家請放心。」