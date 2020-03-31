【新冠肺炎】九家貨運物流組織去信陳帆　促補貼租金、員工薪酬

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，嚴重打擊本港經濟，貨運物流業亦受牽連。九家貨運物流組織今日（31日）表示，目前約有95%付運貨物須取消或延期，業界面臨被拖欠付款的風險及資金流動性困難；倘未能得到政府及時資助，料有數以萬計貨運物流中小微企將要倒閉，以及數十萬計的從業員失業。 組織日前致函運輸及房屋局局長陳帆，促請政府盡快提供租金、員工薪金補貼，以及借貸擔保，以助業界渡過燃眉之急。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

香港工業總會第21分組運輸與物流業協會、香港空運運輸業協會、香港物流協會、香港物流商會、香港物流管理人員協會、香港物資採購與供銷學會、香港航運物流協會、香港貨運物流業協會以及香港運輸物流學會九家貨運物流組織，昨日（30日）聯署致函運房局局長陳帆，促請當局優先落實兩項措施。

當中包括提供業界租金津貼，分別為寫字樓租金每月5萬元為上限；倉庫租金每月10萬元為上限，為期最少6個月；以及員工薪金津貼，即補貼每位員工每月薪金50%，按統計處個人入息中位數計算以1萬元為上限，同樣為期最少6個月。

同時，聯署組織又促請政府盡快落實每公司200萬元上限的政府擔保貸款，以助業界渡過難關及支持業務持續發展。