【新冠肺炎】Red MR曾打破Neway獨大　擲4億元創「智能K場」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（31日）新增32宗確診個案，其中出現小型群組爆發。有5名確診者分別為4女1男，上周二（24日）曾到尖沙咀加拿分道的「RED MR」唱歌，而另外2名未有確診、但一起唱歌的友人則會安排到檢疫中心。 翻查資料，RED MR早於2月6日起於社交媒體不時按疫情進展，更新旗下分店的清潔消毒措施，包括全面消毒咪高峰、大堂及公眾範圍等。同時，隨着特首林鄭月娥於3月27日公布新一輪抗疫措施後，RED MR亦有配合相關安排，包括縮減一半入座、要求客人進入店內須佩戴口罩、接受體溫檢測及使用酒精搓手液。

本港新增5名確診者於上周二（24日）曾前往尖沙咀Red MR唱歌。（歐嘉樂攝）

根據Red MR網頁顯示，目前旗下共有4間分店，分別位於銅鑼灣謝斐道、灣仔杜老誌道、尖沙咀加拿分道以及旺角朗豪坊對面的MPM商場。而日前有7名人士於本月24日曾到尖沙咀加拿分道RED MR唱歌，其中4女1男對新型冠狀病毒呈陽性。

自本港於今年1月底出現首宗確診個案，Red MR 於2月6日在社交媒體Instagram發帖文，呼籲市民在非常時期做好清潔，並提及店舖已全面做好消毒、包括消毒咪高峰、房間、走廊、所有餐具及設施；至2月13日，Red MR發文指更新措施為每隔1小時全面消毒及清潔，且要求員工在分店任何時間須佩戴口罩，每位員工及顧客入座前均須量度體溫。

Red Mr 於本月20日，提及自新冠肺炎疫情，旗下四間分店均有進行消毒及清潔，並會外聘專業人士到場消毒。（Red Mr Facebook 專頁）

提供即棄咪套 進行專業醫療級消毒

其後於2月17日、28日以及3月17日，亦再發帖文提及，因應新冠肺炎疫情肆虐，客人必須使用店內提供的即棄咪套，以防止飛沬傳播；在3月20日，更在社交媒體包括Facebook專頁及Instagram，展示多名人員穿着全套保護衣在店內範圍進行消毒。帖文提及，旗下所有分店每小時進行徹底清潔及全面消毒，並會外聘專業衞生團體為分店所有空間，包括房間、設施、公共區域、休息室、廚房及儲物室，進行徹底深層消毒及清潔，所採用的美國是「US Diversey Virex II 256 disinfectant cleaner (Medical-grade)」專業醫療級消毒清潔劑，能有效殺死細菌、病毒和真菌，包括新型冠狀病毒。

至3月27日，林鄭月娥宣布新一輪防疫措施，下令要求食肆僅能招待正常一數一半、每桌最多招待4人以及桌與桌之間須保持1.5米距離，當中卡拉OK場所因會提供食物及飲品予顧客，故亦須遵從相關規例。Red MR於3月28日亦有發帖，稱會配合港府最新防疫措施，遵從相關措施安排，另外亦會提供外賣服務、拒絕招待任何佩戴電子手帶人士進入。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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2010年底創業 羅傑承長女為董事

在2001至03年期間，受沙士等因素影響下，不少香港連鎖卡拉OK結業。2010年3月Neway收購了加州紅，Neway一度在卡拉OK市場獨大。後來Red MR 於2010年12月開業，首先開設銅鑼灣及尖沙咀加拿分道分店，其後再於灣仔及旺角開店分店，打破Neway壟斷的局面。

Red MR由香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承旗下公司創辦。現時董事為羅傑承的長女羅雪儀，以及香港飛馬董事陳皓兒。

Red MR由香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承旗下公司創立。（資料圖片／余俊亮攝）

與四大唱片公司簽約​

RedMR誕生前，四大唱片公司曾因版權、版稅問題與Neway爭拗。Red MR付出龐大版權費，與四大唱片公司簽約，獲環球、Sony Music、華納及 EMI的新舊歌曲播放權，得到歌手陳奕迅、周杰倫、謝安琪等卡拉OK歌曲版權。

不過，Red MR開幕時則未能提供英皇、金牌大風、東亞及TVB歌曲。

曾被稱「智能K場」

當初羅傑承擲四億元創立Red MR，開幕時以「智能K場」作宣傳。「K房」更設有主題，包括南華特色主題房、海景香檳主題房等。此外，Red MR亦設觸控桌面點歌或點餐系統及體感遊戲。