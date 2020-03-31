RedMR尖沙咀店5顧客中招　同大廈食肆關門14日　店員要放無薪假

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（31日）確診個案突破700宗，有小型爆發群組到訪過卡拉OK「RedMR」尖沙咀分店，7人唱K有5人已中招。記者下午到涉事RedMR分店，店舖已即時關閉，同一幢大廈其餘樓層則為美容店、歌舞廳及食肆等。 有食肆收到消息後，即時停業14日，職員更需放無薪假。有職員斥現時仍四處玩樂的人「不負責任」；亦有市民得悉事件後立刻離開，不再入內做美容療程。

RedMR尖沙咀分店約下午5時半，職員向在場的記者表示，分店須立即關閉，又指場內已沒有顧客，公司會作出全面消毒，惟並未回答場地關閉多久。RedMR其後向傳媒表示，最早會於今晚凌晨12時半進行全面清潔。數名管理處人員則身穿保護衣、眼罩等裝備，7時許開始清潔大廈大堂。

大廈有歌舞廳、美容院

記者發現，大廈有樓層正進行裝修，至少有十幾名裝修工人工作。另外，位於8樓的歌舞廳則大門深鎖，並將貼出告示響應政府要求，在茶舞、晚舞時段暫停營業，惟早舞時段則照常開放，安排維持至4月14日。

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食肆即日起停業 員工需放無薪假

位處同一大廈的食肆收到通知後，即時關閉14日，職員需放無薪假。不願透露姓名的職員指，剛看到新聞始知有人確診，直言「緊係驚啦！」對於卡啦OK可獲豁免，「禁埋緊係最好啦，始終聚集人多！」她又認為，現時仍四處娛樂的人有點不負責任，「為咗自己，為咗人哋，唔洗返工都應該留喺屋企！」她又指，大廈有不同類型業務，故平日外來出入人流甚多。

同大廈美容店職員批政府不封關所致

然而，有較高樓層的美容店如常營業，職員稱暫未收到公司通知，又透露現已接獲大量顧客查詢。該職員批評，政府當初不封關已是錯誤決定，「本身生意額好返少少，但當佢又爆第二波時，生意又差返。」她說，卡啦OK在最低層，顧客通常以樓梯上落，故不太擔心。

市民聞訊即急離開

在大廈等侯電梯的陳小姐表示，得悉有卡啦OK顧客中招，惟不知是位於同一幢大廈，聽聞記者告知消息後即時表示要離開，不繼續已預約的美容服務。她又指，大廈有一定人流，故短期內不會來。對於政府最新一輪禁制令，她無奈道：「病毒已在社區潛伏很久，如要做應一早做！」