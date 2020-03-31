【新冠肺炎】Red MR群組3確診者未入院　2人居東涌（附住處名單）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（31日）新增32宗確診個案，突破700宗，增至715宗。當中更出現「卡拉OK」群組，累計有五名確診者到過尖沙咀卡拉OK「Red MR」。衞生署晚上公布新確診個案的資料，「卡拉OK」群組確診者年齡由28至32歲，分別住在東涌、荃灣、觀塘及大角咀。 另外，新增32宗確診個案中，24名有外遊記錄，有12位是留學生。沒有外遊記錄的確診者，則與多個群組有關，除了卡拉OK群組外，與酒吧及樂隊群組相關亦新增多名確診者，另有14人仍未入院，包括Red MR群組中三名確診者。

未入院確診者住處名單。

東涌患者分別居逸東邨及東環

卡拉OK群組方面，一行七人於3月24日到訪過尖沙咀Red MR，有五人確診，為第622、687、702、704、705宗個案。昨日（30日）已確診的第662宗個案為28歲男居東涌逸東邨康逸樓，28日出現頭暈、頭痛及疲倦等病徵。第687宗個案為29歲女子，居住在東涌迎康街東環第2A座，3月27日開始發病，出現發燒、肌肉痛及疲倦病徵，現時於瑪嘉烈醫院留醫。

第702宗個案為29歲女子，於3月27日出現發燒及輕微咳嗽，居住在荃灣中心天津樓，暫時未入院。第704宗個案為32歲女子，她最早發病，於3月24日開始腹瀉及流鼻水，居於觀塘月華街36號觀塘大廈，同樣暫時未入院。第705宗個案為35歲女子，3月27日起發燒、咳嗽及呼吸困難，住在大角咀福明大廈，同樣等待入院。

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▼尖沙咀Red MR今日情況▼

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↓↓近14日有患者在發病時到過的地方↓↓

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染疫衞生署醫生家人亦確診

第709宗個案是56歲男子，為第347宗個案衞生署女醫生的家人。該54歲女醫生本月中被調到機場，負責簽署檢疫令，以及回答回港旅客問題等，工作時有穿着足夠防護裝備和配戴口罩。

另外，除了第709宗外，亦有多名沒有外遊紀錄確診者則與早前個案有關。第691宗個案為72歲女子，為581個案的家人，581個案曾到諾士佛臺酒吧「All Night Long」；533曾去過雲咸街63號過蘭桂坊Draft Land酒吧。