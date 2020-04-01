【新冠肺炎・最新】Red MR唱K確診群組「7中5」　政府關卡拉OK？

新型冠狀病毒肺炎全球爆發，本港近兩星期確診個案，隨着大批在外港人回港而急增，至昨日累積增至715宗。政府推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」，為期14日，又指定六類場所也停業14日；但被形容為最高危、口沫橫飛的卡拉OK不用停業，卻恰恰爆發集體感染群組，七人上周二（3月24日）前往尖沙咀Red MR唱K，五人已確診，與酒吧並列兩大社區爆發威脅。醫學界促政府落重手，政府會如何應對？

確診人數迅速增加，負壓隔離病床不足，不少新確診患者需留在家中，數日如能人院治療，成為社區播毒隱患。

疫情對香港經濟如同海嘯，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元，按年下跌44.0%，回到十年前水平。政府已預告會推出新一輪救亡措施，有待公布。