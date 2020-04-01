【新冠肺炎・最新】Red MR唱K群組再多一人中招　1個月大男嬰染疫

新型冠狀病毒肺炎全球爆發，本港近兩星期確診個案，隨着大批在外港人回港而急增，至昨日累積增至715宗。政府推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」，為期14日，又指定六類場所也停業14日；但被形容為最高危、口沫橫飛的卡拉OK不用停業，卻恰恰爆發集體感染群組，七人上周二（3月24日）前往尖沙咀Red MR唱K，5人已確診，與酒吧並列兩大社區爆發威脅。 據了解，今日（1日）截至早上11時，本港新增至少一宗確診和15宗初步確診個案，當中包括一名一個月男嬰、一名入境處男職員及卡拉OK群組33歲男子，令唱K群組增至「7中6」。

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【11:00】據了解，截至早上11時，本港新增至少一宗確診和15宗初步確診個案，當中包括一名一個月男嬰、一名入境處男職員及卡拉OK群組33歲男子。

卡拉OK群組初步確診者為33歲男子，現時於聯合醫院留醫。

將軍澳醫院新增一宗確診個案，患者是43歲男子；該院亦有1宗初步確診個案，患者是22歲。

其他醫院有合共13宗初步確診個案。

伊利沙伯醫院新增兩宗，患者分別是48歲男子及一個月大男嬰。男嬰曾於3月20日接觸一名確診者，昨日開始咳和發燒，並到寶血醫院求診及接受測試，其結果呈陽性。男嬰父母暫時沒有病徵。

聯合醫院新增四宗，患者分別是57歲女子、62歲男子、21歲男子和29歲男子。該29歲男子為入境處職員。

律敦治新增一名61歲男患者。

大埔那打素醫院新增兩宗，患者分別是16歲男子和17歲女子。

屯門醫院新增三宗，患者分別是40歲女子、20歲女子和21歲男子，三人均從倫敦返港。

威爾斯親王醫院新增一宗，患者是32歲女子，是第484宗個案，即曾到All Night Long酒吧的34歲女子，的密切接觸者。

3月開始輸入個案（藍色）及有外遊紀錄的可能本地個案（黃色）逐日增加，過去半個月特別嚴重。（衞生防護中心圖片）

【08:00】截至周三（4月1日）上午8時，全國確診病例82610宗，累計死亡人數3315人，疑似病例183宗，治癒病例76239宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3187人。

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