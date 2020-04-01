【直播】日增51宗　確診40日大BB曾被患者抱過　美容院職員確診

新型冠狀病毒肺炎全球爆發，本港近兩星期確診個案，隨着大批在外港人回港而急增，至昨日累積增至715宗。政府推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」，為期14日，又指定六類場所也停業14日；但被形容為最高危、口沫橫飛的卡拉OK不用停業，卻恰恰爆發集體感染群組，七人上周二（3月24日）前往尖沙咀Red MR唱K，5人已確診，與酒吧並列兩大社區爆發威脅。 據了解，今日（1日）截至早上11時，本港新增至少一宗確診和15宗初步確診個案，當中包括一名一個月男嬰、一名入境處男職員及卡拉OK群組33歲男子，令唱K群組增至「7中6」。 消息透露，行政會議今早召開緊急會議，將公布關閉卡拉OK及麻雀館，為期兩周。

▼政府刊憲關閉麻雀館、卡拉OK 限制美容院經營▼

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【16:46】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：

180宗懷疑個案，19名康復出院，557名分別在14間醫院留醫，7人 情況危殆。5位嚴重，545位情況穩定。下午3點鐘，還有4名確診病人等候入院。

亞博已經有臨時檢測中心，接受檢查。由於旅客數量慢慢減少，希望用得更加好，部份家居檢疫人士又有病徵，會送去亞博做鼻咽分泌的檢查。

40日大嬰兒的個案：BB發燒，父母帶了他去私家醫院看醫生，測試結果陽性，衞生署通知他安排入院，父母好緊張，帶BB去伊利沙伯醫院急症室，直接上兒科病房。醫生見到發燒38度，照肺清，謹慎起見，開了蛋白酶抑制劑（液體）的，暫時情況穩定，父母都係陰性。

每日負壓病房都會做出調整，某些醫院中負壓病房轉做來監察病房，雖然病房數目少了，但使用上的數目沒有改變。第二線隔離病房，陸陸續續開始使用400張病床，不會明日開始全部開400張，原因係部份病房的設計上需要調整，傳染控制上面需要再調整。實際上有多少病人轉去第二線，無數字。

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【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

新增51宗確診個案，編號由716至766，23女、28男，年齡介乎40日至65歲。

34人有旅遊史，其中13人士學生。其中#721是懷孕女士，懷孕21周，去過巴西、智利、阿根廷；#723是#715的家人；#750是#534的同事；#753是常駐英國的空中服務員，在英國與朋友及朋友的丈夫聚會，有發燒無測試，回港做過CX252航班工作，但回港後一陣才有病徵；#764是飛機師，3月22日有病徵，曾飛過去溫哥華和倫敦，可能在加拿大或英國受感染。

17人無外遊史：

#717，機場入境處職員，並非面對市民的職位，曾接觸過朋友在3月初從美國返港，朋友有鼻水。

#718，3月17日去過蘭桂坊、中環酒吧，但並非之前公布的酒吧。

#719，無頭緒，常去健身，在薄扶林的健身中心，並非之前公布的幾間。

#738，曾與#484一齊食飯，是密切接觸者，在駿洋邨檢疫時確診。

#742，是家庭傭工，僱主兒子#613從英國返港，全家人#612、#613、#622、#647都確診。

#743，無外遊史，朋友是空中服務員，曾經發燒，但無做過檢測，很大機會是帶病毒。

#746，酒吧群組的表演者。

#747，太太是空中服務員、即#623確診個案。#747是港超聯球隊傑志的助教。#623曾外外遊，3月25日發燒，看醫生後確診。#747無病徵，3月25日最後返工，等候入檢疫中心，在30日檢測到。

#748，#686傳染期間一同食飯。

#754，無頭緒，是的士司機，無用call台和app，不記得有無接載乘客去酒店、機場或醫院。

#755，3月14日去過All Night Long。

#756，與#504相關。#756是尖沙咀Reenex美容院從業員，3月25日幫#504做過美容。未知是尖沙咀哪一間分店。當時#756有戴口罩，但#504無戴。

#757，是40日的嬰兒，確診個案#462在3月20日曾接觸過、抱過BB。#462是朋友，相信是嬰兒滿月時探望。嬰兒父母測試陰性。滿月聚會還有嫲嫲在場，正追蹤。

#758、#759去過卡拉OK Red MR，七人唱K全部確診。

#760，是私家車司機，住在灣仔益成樓3樓，#525的鄰居，當局會加強消毒和調查。以往是可能因為喉管而傳播，現在是打橫地傳播，需要再了解是否密切接觸。公共設施的清潔好重要。第一個個案後，已經做了清潔，食環署落場知道何為好的清潔方式。會叫同層住戶留口水樣本。

【16:12】發展局公布，「防疫抗疫基金」將擴闊支援建造業措施的受惠對象。在新安排下，支援措施將進一步涵蓋從事地盤以外較小型工程，例如裝修、維修保養等工程並於指定期間內為《建造業工人註冊條例》（第583章）下的註冊建造業工人，以及專業學會／協會下公司會員名單內的中小型工程顧問公司。 發展局發言人說：「上述合資格工友每人將可獲發1,000元，而合資格的顧問公司則每間可獲發20,000元補助金。新安排預計讓額外約24萬名建造業工友及約400間中小型顧問公司受惠，在疫情影響下得到補助，以應付加強防疫裝備的額外開支。」發展局會與建造業議會在短期內公布推行細節。

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【新冠肺炎】擬關卡拉OK、麻雀館 專家：考慮關酒吧、限超市人數

【新冠肺炎】擬關麻雀館 旺角有雀館照常營業 雞記：未收到通知



【15:37】政府刊憲修訂《預防及控制疾病（業務及處所）規例》，並於今日下午3時起實施，卡拉OK、麻雀館、美容院、按摩院、會所、夜店或夜總會須關閉，為期14日。據行政會議成員湯家驊表示，食物及衞生局局長會就規例指令，在下午6時關閉上述6個處所。



【15:08】據了解，截至下午3時，伊利沙伯醫院再新增一宗初步確診個案，患者是64歲女子，曾到北歐旅行。今日累計至少16宗初步確診個案。

【12:03】消息透露，行政會議今早召開緊急會議，政府拍板關閉卡拉OK及麻雀館，為期兩周。

【11:00】據了解，截至早上11時，本港新增至少一宗確診和15宗初步確診個案，當中包括一名一個月男嬰、一名入境處男職員及卡拉OK群組33歲男子。

卡拉OK群組初步確診者為33歲男子，現時於聯合醫院留醫。

將軍澳醫院新增一宗確診個案，患者是43歲男子；該院亦有1宗初步確診個案，患者是22歲。

其他醫院有合共13宗初步確診個案。

伊利沙伯醫院新增兩宗，患者分別是48歲男子及一個月大男嬰。男嬰曾於3月20日接觸一名確診者，昨日開始咳和發燒，並到寶血醫院求診及接受測試，其結果呈陽性。男嬰父母暫時沒有病徵。

聯合醫院新增四宗，患者分別是57歲女子、62歲男子、21歲男子和29歲男子。該29歲男子為入境處職員。

律敦治新增一名61歲男患者。

大埔那打素醫院新增兩宗，患者分別是16歲男子和17歲女子。

屯門醫院新增三宗，患者分別是40歲女子、20歲女子和21歲男子，三人均從倫敦返港。

威爾斯親王醫院新增一宗，患者是32歲女子，是第484宗個案，即曾到All Night Long酒吧的34歲女子，的密切接觸者。

3月開始輸入個案（藍色）及有外遊紀錄的可能本地個案（黃色）逐日增加，過去半個月特別嚴重。（衞生防護中心圖片）

【08:00】截至周三（4月1日）上午8時，全國確診病例82610宗，累計死亡人數3315人，疑似病例183宗，治癒病例76239宗；在重災區湖北，累計67801宗，死亡總數3187人。

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