【直播】陳肇始見記者　解釋關閉麻雀館、卡拉OK　限制美容院措施

新型冠狀病毒肺炎全球爆發,今日新增51宗確診個案,累計至766宗。 政府刊憲,關閉卡拉OK、麻雀館,並限制美容院、夜總會等經營。

▼政府刊憲關閉麻雀館、卡拉OK 限制美容院經營▼

▼灣仔益誠大廈居民確診 首現同層鄰居中招 疑公眾地方傳染▼

▼Reenex美容院職員為患者面部美容後確診▼

【19:06】香港電台記者:3點刊憲、6點局長發出指示,為何5點56分才發新聞稿,是否造成混亂?關閉通常供人飲酒,以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所(一般稱為夜店或夜總會),是否擔心酒吧跌入這個類別?

陳肇始:今早才開行政會議,不會意思時間很緊急,開始時採取勸諭的態度,讓人要有準備,執法人員會留意。其他要關閉的地方,主要是供人飲酒、夜店夜總會。酒吧在較早前599F規例上已經規管了。有些在此刻未有關閉、現在已有指示的地方,會留意整體疫情,不排除作一些措施。一般這是指夜店夜總會,酒吧在599F規管。

港台英文台:有確診個案關乎美容院。為何新聞稿不在刊憲前公布,以為在3點實行,之後政府又澄清6點後生效,公眾會混亂,可否解釋原因。

陳肇始:這是緊急規例,在行政會議討論,特首決定。3點或6點是技術問題,行政會議批准局方,我們再指示,寫清楚6點生效。時間很關鍵,是關乎公共衛生的緊急規例。實際上時間這麼短,這些處所遵守有困難,執行上我們最初在勸諭。

陳偉基:要先改附表上的表列處所,局長才可發指示。要先將規例生效,局長才可以就某些處所發出指示。時間很緊迫,我們知道影響生意,未必很快做到,巡查時會做公眾教育溝通,讓他們符合新規例。

陳肇始:決定哪一類處所關閉14日,我首先考慮風險,這些地方會有讓人聚集的機會,是高風險,也會看爆發群組的地方。美容院是三類規管處所之一,也是有風險的,我們發出指引防止感染。

【19:02】食物及衞生局局長陳肇始教授和食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基見記者。

陳肇始:因應疫情,會適時檢討。提醒市民減少外出、避免聚餐聚會等社交活動,與他人保持適當社交距離,時刻保持環境衛生。市民在人多擠逼、使用公共交通工具的時候應戴外科手術口罩。

【17:56】政府新聞處發稿:

《2020年預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)(修訂)規例》刊憲

政府今日(四月一日)刊登憲報,訂立《2020年預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)(修訂)規例》(《修訂規例》)。



食物及衞生局局長現根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(《規例》)(第599F章)及上述《修訂規例》藉在憲報刊登的公告發出最新指示,並由四月一日下午六時起生效,為期十四天(即至四月十五日下午五時五十九分),以要求 —



(a) 關閉卡拉OK場所及暫停餐飲處所及會址的卡拉OK活動;



(b) 關閉麻將天九耍樂處所及暫停餐飲處所及會址的麻將天九活動;



(c) 關閉通常供人飲酒,以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所(一般稱為夜店或夜總會);



(d) 任何人身處任何該《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所內,在可行情況下須一直佩戴口罩;



(e) 在容許某人進入《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所前,須先為該人量度體溫;



(f) 須在任何《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所,為在該處所的人提供消毒潔手液。



《修訂規例》

《修訂規例》是根據《預防及控制疾病條例》(第599章)而訂立。《條例》第八條列明,行政長官會同行政會議可為防止、應付或紓緩公共衞生緊急事態的影響訂立規例,以保障公眾健康。



《修訂規例》賦權食物及衞生局局長發出指示,基於公共衞生緊急理由,限制運作模式及營業時段或要求關閉下列表列處所 —



(a) 美容院;

(b) 會址;

(c) 通常供人飲酒、跳舞和作其他娛樂的、營業至深夜的場所(一般稱為夜店或夜總會);

(d) 卡拉OK場所;

(e) 麻將天九耍樂處所及

(f) 按摩院。



以下處所已於三月二十八日被列為表列處所:



(a) 遊戲機中心;

(b) 浴室;

(c) 健身中心;

(d) 遊樂場所;

(e) 公眾娛樂場所及

(f) 設置(或擬設置)供租用舉行社交聚會的處所(一般稱為「派對房間」)。



《修訂規例》已於今日下午三時生效,有效期與《規例》(第599F章)相同(即至二○二○年六月二十七日午夜十二時)。



根據《規例》,食物及衞生局局長可藉在憲報刊登的公告,向所有或個別的表列處所發出指示,規定或限制其運作模式,或關閉該等處所。



有關要求只會於食物及衞生局局長在憲報刊登的公告後生效,而每次公告的有效期不得超過14日。違反要求的表列處所管理人即屬犯罪,最高可被判處第五級罰款(50,000元)及監禁六個月。



食物及衞生局局長根據《修訂規例》發出的最新指示

食物及衞生局局長現根據《修訂規例》藉在憲報刊登的公告發出最新指示,並由四月一日下午六時起生效,為期十四天(即至四月十五日下午五時五十九分)。指示內容如下:



指示一:餐飲業務



如某處所售賣或供應食物或飲品,供在該處所內進食或飲用,則該處所內的卡拉OK及麻將天九活動必須暫停。



指示二:表列處所



該《規例》附表2第1部所列的以下處所:



(a) 通常供人飲酒,以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所(一般稱為夜店或夜總會)

(b) 卡拉OK場所;及

(c) 麻將天九耍樂處所



必須關閉。



該《規例》附表2第1部下的會址處所內進行的所有卡拉OK及麻將天九活動必須暫停。



任何人身處任何該《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所內,在可行情況下須一直佩戴口罩。



在容許某人進入該《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所前,須先為該人量度體溫。



須在任何該《規例》附表2第1部下的美容院、會址及按摩院處所,為在該處所的人提供消毒潔手液。



三月二十八日發出的其他指示繼續生效

食物及衞生局局長於三月二十八日就餐飲業務及表列處所發出兩個指示。該兩項指示由三月二十八日下午六時起(至四月十一日下午五時五十九分)繼續生效,內容如下:



指示一:餐飲業務



有關要求包括—



(a) 餐飲處所售賣或供應食物或飲品,供在該處所內進食或飲用,則該處所內的顧客的數目,在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%;

(b) 任何餐飲處所內的桌子擺放布局,須確保該處所內任何2張供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間,最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔;

(c) 在任何餐飲處所內,不得有多於4人同坐一桌;

(d) 任何人身處任何餐飲處所內,除於在該處所內飲食時外,須一直佩戴口罩;

(e) 在容許某人進入餐飲處所前,須先為該人量度體溫;及

(f) 須在任何餐飲處所,為在該處所的人提供消毒潔手液。



指示二:表列處所



要求所有附表所列處所停止營業,詳列如下—



(a) 遊戲機中心

(b) 浴室

(c) 健身中心

(d) 遊樂場所

(e) 公眾娛樂場所

(f) 設置(或擬設置)供租用舉行社交聚會的處所(一般稱為「派對房間」)



減少社交接觸

發言人表示,政府會因應疫情的發展,不時檢討相關措施的可行性,適時作出調節。訂立《修訂規例》有助進一步減少社交接觸。



衞生防護中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動,並盡量與他人保持適當的社交距離。



中心強烈呼籲市民,時刻保持個人和環境衞生,對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上,市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時佩戴外科口罩,並必須時刻保持雙手清潔,尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

【16:46】醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻:

180宗懷疑個案,19名康復出院,557名分別在14間醫院留醫,7人 情況危殆。5位嚴重,545位情況穩定。下午3點鐘,還有4名確診病人等候入院。

亞博已經有臨時檢測中心,接受檢查。由於旅客數量慢慢減少,希望用得更加好,部份家居檢疫人士又有病徵,會送去亞博做鼻咽分泌的檢查。

40日大嬰兒的個案:BB發燒,父母帶了他去私家醫院看醫生,測試結果陽性,衞生署通知他安排入院,父母好緊張,帶BB去伊利沙伯醫院急症室,直接上兒科病房。醫生見到發燒38度,照肺清,謹慎起見,開了蛋白酶抑制劑(液體)的,暫時情況穩定,父母都係陰性。

每日負壓病房都會做出調整,某些醫院中負壓病房轉做來監察病房,雖然病房數目少了,但使用上的數目沒有改變。第二線隔離病房,陸陸續續開始使用400張病床,不會明日開始全部開400張,原因係部份病房的設計上需要調整,傳染控制上面需要再調整。實際上有多少病人轉去第二線,無數字。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君:

新增51宗確診個案,編號由716至766,23女、28男,年齡介乎40日至65歲。

34人有旅遊史,其中13人士學生。其中#721是懷孕女士,懷孕21周,去過巴西、智利、阿根廷;#723是#715的家人;#750是#534的同事;#753是常駐英國的空中服務員,在英國與朋友及朋友的丈夫聚會,有發燒無測試,回港做過CX252航班工作,但回港後一陣才有病徵;#764是飛機師,3月22日有病徵,曾飛過去溫哥華和倫敦,可能在加拿大或英國受感染。

17人無外遊史:

#717,機場入境處職員,並非面對市民的職位,曾接觸過朋友在3月初從美國返港,朋友有鼻水。

#718,3月17日去過蘭桂坊、中環酒吧,但並非之前公布的酒吧。

#719,無頭緒,常去健身,在薄扶林的健身中心,並非之前公布的幾間。

#738,曾與#484一齊食飯,是密切接觸者,在駿洋邨檢疫時確診。

#742,是家庭傭工,僱主兒子#613從英國返港,全家人#612、#613、#622、#647都確診。

#743,無外遊史,朋友是空中服務員,曾經發燒,但無做過檢測,很大機會是帶病毒。

#746,酒吧群組的表演者。

#747,太太是空中服務員、即#623確診個案。#747是港超聯球隊傑志的助教。#623曾外外遊,3月25日發燒,看醫生後確診。#747無病徵,3月25日最後返工,等候入檢疫中心,在30日檢測到。

#748,#686傳染期間一同食飯。

#754,無頭緒,是的士司機,無用call台和app,不記得有無接載乘客去酒店、機場或醫院。

#755,3月14日去過All Night Long。

#756,與#504相關。#756是尖沙咀Reenex美容院從業員,3月25日幫#504做過美容。未知是尖沙咀哪一間分店。當時#756有戴口罩,但#504無戴。

#757,是40日的嬰兒,確診個案#462在3月20日曾接觸過、抱過BB。#462是朋友,相信是嬰兒滿月時探望。嬰兒父母測試陰性。滿月聚會還有嫲嫲在場,正追蹤。

#758、#759去過卡拉OK Red MR,七人唱K全部確診。

#760,是私家車司機,住在灣仔益成樓3樓,#525的鄰居,當局會加強消毒和調查。以往是可能因為喉管而傳播,現在是打橫地傳播,需要再了解是否密切接觸。公共設施的清潔好重要。第一個個案後,已經做了清潔,食環署落場知道何為好的清潔方式。會叫同層住戶留口水樣本。

【16:12】發展局公布,「防疫抗疫基金」將擴闊支援建造業措施的受惠對象。在新安排下,支援措施將進一步涵蓋從事地盤以外較小型工程,例如裝修、維修保養等工程並於指定期間內為《建造業工人註冊條例》(第583章)下的註冊建造業工人,以及專業學會/協會下公司會員名單內的中小型工程顧問公司。 發展局發言人說:「上述合資格工友每人將可獲發1,000元,而合資格的顧問公司則每間可獲發20,000元補助金。新安排預計讓額外約24萬名建造業工友及約400間中小型顧問公司受惠,在疫情影響下得到補助,以應付加強防疫裝備的額外開支。」發展局會與建造業議會在短期內公布推行細節。

