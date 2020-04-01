【新冠肺炎】政府擬關卡拉OK、麻雀館　外國還關酒吧、限超市人數

新型冠狀病毒疫情持續，本港累計確診個案突破700宗，當中衛生署於周二（31日）公布一個卡拉OK感染群組，同行七人中有五人確診。消息指，行會緊急會議，擬加強規管卡拉OK場所及麻雀館。根據現行的措施，除酒吧及食肆外，大部分娛樂場所均需要關閉，包括遊戲機中心、戲院、健身中心等。 對比歐美等地，不少國家已經關閉酒吧，並限制超市人數。

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特首林鄭月娥在上周五（27日）公布一系列的防疫措施，包括要求六項娛樂場所關閉：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及Partyroom，不過卡拉OK及麻雀館則不在其限。當中卡拉OK場所因供應食物及飲品，故僅需要跟從飲食業界的準則。事實上，林鄭月娥曾在早前指出，不會強制要求卡拉OK關閉，相信商戶有防感染措施。

不過，恰巧在新措施出爐後，昨日爆出RED MR卡拉OK感染群組，當中7人在上周二曾到尖沙咀RED MR卡拉OK，其中的5人均已確診感染。據了解，行政會議在今日召開緊急會議，決定要求卡拉OK及麻雀館關閉 14天。

根據現行的規例，桌球室、保齡球場、溜冰場等均須申領遊樂場所牌照，意味著需要跟從早前公布的措施關閉14天。而根據《公眾娛樂場所條例》，所有音樂會、展覽、運動比賽等均屬於娛樂活動。值得注意的是，政府一旦禁卡拉OK場所及麻雀館，市民娛樂的場地基本上僅剩下酒吧及餐廳。現時餐飲處所均須跟從「限聚令」，包括不得有多於4人同坐一桌、桌子之間最少有1.5米距離及顧客數目不得多過餐廳內座位的一半。

外國限制超市人數

事實上，外國亦有限制超市人數，包括英國及加拿大等地；醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦曾建議可考慮收緊超市人流限制，包括不能夠讓太多人聚集、限制排隊距離等。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼