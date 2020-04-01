美容院、卡拉OK、麻雀館、夜總會等六類處所關閉　3時生效6時執行

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，本港至今（4月1日）累計個案逾700宗，昨日（3月31日）有5名曾一起到尖沙咀Red MR唱卡拉OK的人士染病。政府今日刊憲，關閉美容院、會所、夜店或夜總會、卡拉OK 場所、麻雀館及按摩院，為期14天。行政會議成員湯家驊稱，法例在今日下午3時起實施，有關處所須關閉的時間為下午6時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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行政會議今早通過修訂《2020年預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及處所) (修訂) 規例》，政府於4月1日下午3時刊憲，關閉美容院、會所、夜店或夜總會、卡啦OK 場所、麻雀館及按摩院，由下午3時起實施，為期14天。美容院包括提供美容程序、美甲服務，以及改善脫髮服務的處所。

行政會議成員湯家驊稱，法例在下午3時起實施，即政府授權食物及衞生局局長指令有關處所關閉，而正式須關閉的時間為今日下午6時。

上周六（3月28日）傍晚起，遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（桌球室、保齡球館、溜冰場）、公眾娛樂場所（如戲院）及供租用舉行社交活動的場所（如派對房間）已須關閉14天。