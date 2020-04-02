一周增355確診　有醫院隔離病房全滿　當局口風升級　研臨時醫院

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，本港確診人數一周新增355宗，至766宗。公立醫院負壓病房爆滿，使用率超過七成，部份醫院更達100%。醫管局本周起陸續啟用經改裝的400張普通病床，作「第二線隔離病房」，放置病情穩定的康復中病人。 確診人數急升，一度有51名確診者未能獲安排即時入院，有人需與非確診家人及寵物共處狹窄蝸居。醫管局在例行記者會的「口風」亦不斷升級，從「真係有壓力」、「住院量真係好爆」，到稱任何能夠解決現時問題的方法都會考慮，到昨晚（1日）陳肇始見記者時，間接承認會考慮內地或外國在會展、紅館或亞博館，建立「臨時醫院」。

3月28日

「真係有壓力」 首次承認確診者未能即時安排入院

上周四（3月26日）本港累計確診宗數達454宗，至昨日（4月1日）已增至766宗，上周五（3月27日）一日已新增65宗個案，破單日新高。確診數字暴增，負壓病房使用率超過七成，公立醫院壓力接近爆煲。

翻查醫管局人員在每日例行記者會上的說法，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在上周六已承認，近日公立醫院病床緊張，使用率高，「真係有壓力」，未必能夠安排確診者到其住所附近的醫院，在「無辦法」之下一定有病人要等候入院，強調這些都是較穩定的病人。當時被問到有多少人需在家等入院，她稱沒有相關數字。

▼東區醫院「二線隔離病房」▼

+ 12 + 11 + 10

3月29日

每日數十宗二線病房很快爆滿 「住院量真係好爆」

周日新增59宗確診個案，何婉霞承認「住院量真係好爆」，加上負壓病房經使用過後需時徹底清潔，故部份確診者需等候病床才可安排入院。她解釋，若新增個案的速度維持在每日數十宗，即使是二線病房亦會很快爆滿，擔心即使如何努力加床亦無法應付需求，醫管局亦不願見到如外國醫院般被癱瘓。

她表示，因為不斷收症，沒有實時數據究竟幾多人在輪候，對情況感遺憾，「我哋知道係有病人等緊，希望佢哋知道我哋係好努力」，「唔係想要佢哋等」，又指大部份病人一日內可安排到病床，「可能有啲等得耐啲」。

3月30日

任何方案均會考慮 部份醫院隔離病房使用率100%

周一起醫管局陸續啟用二線隔離病房，安排正在康復並符合條件的病人使用，騰空一線隔離病房接收新的確診病人。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在記者會上透露，部份醫院的隔離病房使用率已達100%，其中瑪嘉烈隔離病房的使用率達8成，其餘醫院的隔離病房的使用量亦達70至80%。

被問到預料約400張二線隔離病床何時爆滿，會否有其他後備方案，劉家獻表示，會與政府、衞生署及衞生防護中心探討不同方案；至於會否向私家醫院買床位，他說任何能夠解決現時問題的方法都會考慮。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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3月31日

劉肇始承認設「臨時醫院」

至周二，劉家獻表示，現時需要一至兩日時間方可安排病人入住第一線隔離病房，「多變數，多了確診，條龍便長」。他進一步解釋指，將第一線隔離病房的病人轉到第二線隔離病房需時，需考慮清潔及配套安排，例如不同性別病人不會安排到同一個病房，亦考慮病人感染風險及醫護人員的感染風險，重申醫管局將盡力安排確診患者入院。

劉家獻周二下午在例行記者會上指，仍有四名確診者未獲安排入院，但未知他們等候時間，「原先幾十個，跟住十幾個，今日得返四個」，醫管局已陸續因應病人性別，醫院剩餘床位等，陸續安排確診者入住第一線隔離病房。

到周二晚上，食物及衞省局局長陳肇始，回應記者就「臨時醫院」是否考慮設立在灣仔會展、機場亞博館或紅館的提問時，透露政府正研究在臨床情況許可下，將康復中人士轉移至其他地方，並正考慮需否設立「較低層次（step down）醫院」或社區設施，即坊間直指的「臨時醫院」。

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