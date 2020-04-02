新冠肺炎・最新｜政府刊憲酒吧明晚6點停業14日　陳肇始將見記者

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日新增37宗確診個案，累計至803宗，包括兩名美容院職員、一名健身中心老闆。 當局刊憲，明日（3日）晚上6點起，關閉全港酒吧14日。陳肇始今晚8:15見記者。

【19:20】政府刊憲，食物及衞生局局長行使《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》權力，2020年4月3日下午6時起，14日期間內，純粹（或主要）用作售賣或供應令人醉醺的酒類，供人就地享用的會址範圍，該範圍必須關閉。

陳肇始將於今晚20:15見記者。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

張竹君：新增37宗確診，編號為768至803。年齡由2至71歲，30位有外遊紀錄，包括#744，與運動員有關。#756是英國學生，#695的朋友；#790是英國學生，亦是#426、#449的同房。

七宗無外遊紀錄：

#773，在檢疫中心確診，先生是#363，去過英國和芬蘭。

#793，是#406（去過美國）的家人，發燒送院。

#796，是美容院Reenex確診者（#756）另一間分店的同事兼朋友，無一同工作，二人在3月27日曾滑水、食飯、行山，相信經此感染。#796在旺角分店工作，未知28、29日有無返工，30日開始不舒服。

#801，是黃竹坑健身中心F45老闆，常去健身中心，太太是去過健身中心#719的教練。3月31日發燒、咳嗽。#801的太太（即#719的教練）在檢疫中心。

#802，是#312的家人，涉長沙灣昌隆工業中心群組。

#769，未有頭緒。潛伏期去過多間銅鑼灣、油麻地的酒吧，包括3月15、16、18、25日，可能有機會感染。在銅鑼灣酒吧「兵兵」做兼職。

#797，女士，33歲。未找到源頭，是銅鑼灣美容院New Beauty職員，未有其他高危因素。23、24日無上班、25日有返工。返工時有戴口罩，但顧客未必會戴。不認得任何一個確診或懷疑個案。

#767，64歲女士，3月23日不舒服，3月30日嘔吐去過浸會醫院，停留約十個小時，檢測到肺部感染，送往伊院。

張竹君澄清，昨日確診的40日大嬰兒，並無擺滿月酒，而是一名確診者到他家中。

劉家獻：一名屯門醫院護士，3月9日之後放假，13至22日去過倫敦，回港後檢疫期間，化驗口水有初步陽性。截至下午3點，仍有四位病人等入院。

張竹君：昨日確診灣仔益誠大廈，#477是灣仔酒吧Dusk till Dawn的職員。

【15:43】據了解，截至下午3時，本港再新增至少五宗確診個案，以及一宗初步確診個案。今日累計至少七宗確診個案，以及10宗初步確診個案。

大埔那打素醫院新增一名17歲確診男子，他在英國留學，是當地患者的密切接觸者。

威爾斯親王醫院新增兩名確診患者，分別是36歲及27歲女子，二人均從美國返港。

聯合醫院新增兩名確診患者，分別是24歲男子及57歲女子，二人均從英國返港。女患者的60歲丈夫（第724號個案）已確診，居於將軍澳清水灣半島7座。

新界西聯網一名24歲男子初步確診，他在屯門醫院一病房任職，三月曾到倫敦外遊，返港後不曾上班，在家接受檢疫，沒有出現病徵。

【13:58】據了解，截至下午1時，本港再新增至少兩宗確診個案，以及一宗初步確診個案；今日累計至少九宗初步確診個案。

大埔那打素醫院新增兩宗確診個案，一患者為50歲女子，是居於大潭曼克頓花園C座的52歲確診男子（第363號個案），的密切接觸者。另一患者是61歲女子，曾到紐約，返港後在機場接受深喉唾液測試。

瑪嘉烈醫院新增一名初步確診的27歲男患者，他曾到捷克旅行，女朋友的測試結果亦呈陽性。

【11:19】截至今早11時，據了解，今日至少新增7宗初步確診個案，包括黃竹坑健身室的老闆。

該名50歲男患者是黃竹坑健身室F45 Training的老闆，有發燒、咳嗽等病徵。他最近沒有外遊，而他的太太曾與第719宗確診個案接觸，現正於隔離營並出現發燒。第719宗個案是一名39歲男子，住薄扶林貝沙灣南灣4期1座，經常健身。

伊利沙伯醫院有2名初步確診個案，其中19歲男子是由英國返港學生；而34歲女子於3月14日曾往尖沙咀酒吧All Night Long。

屯門醫院亦有2宗，22歲男患者是英國返港學生；60歲男患者是一名確診者的丈夫。

瑪麗醫院的一名55歲男病人，其兒子早前已確診，兩人早前一同搭飛機由英國返港。

東區醫院接收了一名19歲女病人，她由北大嶼山醫院檢測中心轉送。

【08:00】截至周四（4月2日）上午8時，全國確診病例82700宗，累計死亡人數3321人，疑似病例172宗，治癒病例76440宗；在重災區湖北，累計67802宗，死亡總數3193人。

【01:00】據了解，政府內部曾研究使用駿洋邨改裝，接收輕症、即將康復病人，但詳情例如病徵如何、離開醫院的標準等，仍有待敲定。

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