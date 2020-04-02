【新冠肺炎・最新】消息：至少7初確診　包括黃竹坑F45健身室老闆

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全港個案累計達766宗，即將突破800大關。政府在推出食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」後，昨日（1日）再突然刊憲，強制卡拉OK、麻雀館和夜總會關閉14日，並要求美容院、會所及按摩院須為客人量體溫、可行情況下戴口罩及提供搓手液等。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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【11:19】截至今早11時，據了解，今日至少新增7宗初步確診個案，包括黃竹坑健身室的老闆。

該名50歲男患者是黃竹坑健身室F45 Training的老闆，有發燒、咳嗽等病徵。他最近沒有外遊，而他的太太曾與第719宗確診個案接觸，現正於隔離營並出現發燒。第719宗個案是一名39歲男子，住薄扶林貝沙灣南灣4期1座，經常健身。

伊利沙伯醫院有2名初步確診個案，其中19歲男子是由英國返港學生；而34歲女子於3月14日曾往尖沙咀酒吧All Night Long。

屯門醫院亦有2宗，22歲男患者是英國返港學生；60歲男患者是一名確診者的丈夫。

瑪麗醫院的一名55歲男病人，其兒子早前已確診，兩人早前一同搭飛機由英國返港。

東區醫院接收了一名19歲女病人，她由北大嶼山醫院檢測中心轉送。

【08:00】截至周四（4月2日）上午8時，全國確診病例82700宗，累計死亡人數3321人，疑似病例172宗，治癒病例76440宗；在重災區湖北，累計67802宗，死亡總數3193人。

【01:00】據了解，政府內部曾研究使用駿洋邨改裝，接收輕症、即將康復病人，但詳情例如病徵如何、離開醫院的標準等，仍有待敲定。

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