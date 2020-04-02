新冠肺炎・最新｜酒吧將停業14日　超市賣酒獲豁免毋須關閉

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日新增37宗確診個案，累計至803宗，包括兩名美容院職員、一名健身中心老闆。 當局刊憲，周五（3日）晚上6點起，關閉全港酒吧14日。陳肇始今晚8:15見記者，交代詳情。

【20:55】有記者問及，若有便利店出售酒料飲品，而顧客可以在店內的桌椅上享用，有關便利店是否需要關閉。黃淑嫻認為不能一概而論，又說政府曾取得法律意見，認為要視乎賣酒業務的所佔比例。她又說，由於有關場所需要先獲發酒牌，認為業界已很清楚自己是否要關閉。

陳肇始續指，明白大家有不少「場景性」的問題，日後會盡量解答。

【20:50】對於政府決定關閉場所時有何準則，陳肇始說，要視乎衛生防護中心的評估及建議，他們會根據科學數據作決定。至於政府何時會要求關閉美容院，她指若政府檢討後發現情況並不理想，或會採取進一步「更強烈的措施」。

被問及提供食物的酒吧，如居酒屋等是否要關閉，黃淑嫻則說要視乎個案要細節，因為新措施是針對「純粹」或「主要」售賣或供應酒類的地方，若整個店舖都是酒吧、酒樓有吧台等，這些地方就要關閉，至於普通食肆，便要根據早前發出的指引，例如食客入進前要探熱等。

陳肇始說，衞生防護中心一直關注酒吧洐生的個案，又指中心今日曾發出建議，認為政府要規管這類高風險地方。

【20:42】陳肇始又說，今次有汲取過去經驗及教訓，故盡量在緊急情況下盡快頒布新規定，以將對業界及市民的影響減到最低。她又向公眾致歉：「若因為咁有啲不滿，希望大家包容。」

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【20:36】食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻說，若在超市賣酒，顧客需要拿走酒類享用，有別於條例中「就地享用」的要求，故毋須關閉。

陳肇始補充指，酒吧內「大家飲酒時唔戴口罩，又會留喺處所比較耐。」故要求酒吧關閉，以切斷傳播鏈。

【20:30】對於政府為何至今才決定關閉酒吧，陳肇始說，過去政府對酒吧業亦曾有規管，但由於現時看到越來越多個案，甚至有第二、第三代傳播，加上有嬰兒因此確診，故認為已響起警號（really ring the bell）。

記者再三追問政府會否要求美容院關閉，陳肇始稱一直關注美容院，故已將美容院放在表列處所中，日後可隨時要求有關處所實施其他措施。她重申，當中一名與美容院有關的確診個案，過去曾前往不同的酒吧，故認為酒吧是高風險傳播的地點。

【20:20】陳肇始指出，日前已修訂指示，要求關閉麻雀館、卡拉ok場所等14天。她說，至由4月2日凌晨凌時，有關部門一共巡查98間卡拉ok及夜店等場所，期間發出3次口頭呼籲。而食環處由條例生效至今，共巡查逾萬次食肆。

她又指，美容院是高危地點，所以昨日曾作出修訂，要求內進的人士佩戴口罩。她又指，有四宗感染個案與美容院有關，當中一人曾去過酒吧，並透露未來不排除對美容院等發出進一步指示。

陳肇始亦表示，明白市民保持社交或有不便，但為了防止病毒散播，市民亦要自律，以保護香港醫療系統。

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【20:15】食物及衞生局局長陳肇始傳媒，交代最新關閉酒吧命令。

陳肇始指，確診個案於3月上升速度快，由3月19日至4月1日本港錄得573宗確診個案，當中有132宗（23%）是本地感染，其中共69宗（52.3%）涉及酒吧，28宗個案去過中環區不同酒吧，而灣仔及尖沙咀都有爆發個案，其後更引發第二代或第三代爆發，包括40日大嬰兒。她指，酒吧是高風險傳播地方，故作出最新的關閉命令。新禁令由周五傍晚6時起生效，為期14天。

【19:55】食物及衞生局表示，因應出現62宗確診的酒吧及樂隊群組，而群組已進一步傳播至另外14名第二代、第三代及第四代沒有前往酒吧的感染者，包括一名40天大嬰兒，政府會實施新措施規管「售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的業務」。

食物及衞生局局長現根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（《規例》）（第599F章）藉在憲報刊登的公告發出最新指示，並由4月3日下午6時起生效，為期14天（即至4月17日5時59分），以要求—



（a）純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉。



（b）餐飲業務處所内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉；及



（c）會址内純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。



食物及衞生局發言人提醒餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

【19:20】政府刊憲，食物及衞生局局長行使《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》權力，2020年4月3日下午6時起，14日期間內，純粹（或主要）用作售賣或供應令人醉醺的酒類，供人就地享用的會址範圍，該範圍必須關閉。

陳肇始將於今晚20:15見記者。

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【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

張竹君：新增37宗確診，編號為768至803。年齡由2至71歲，30位有外遊紀錄，包括#744，與運動員有關。#756是英國學生，#695的朋友；#790是英國學生，亦是#426、#449的同房。

七宗無外遊紀錄：

#773，在檢疫中心確診，先生是#363，去過英國和芬蘭。

#793，是#406（去過美國）的家人，發燒送院。

#796，是美容院Reenex確診者（#756）另一間分店的同事兼朋友，無一同工作，二人在3月27日曾滑水、食飯、行山，相信經此感染。#796在旺角分店工作，未知28、29日有無返工，30日開始不舒服。

#801，是黃竹坑健身中心F45老闆，常去健身中心，太太是去過健身中心#719的教練。3月31日發燒、咳嗽。#801的太太（即#719的教練）在檢疫中心。

#802，是#312的家人，涉長沙灣昌隆工業中心群組。

#769，未有頭緒。潛伏期去過多間銅鑼灣、油麻地的酒吧，包括3月15、16、18、25日，可能有機會感染。在銅鑼灣酒吧「兵兵」做兼職。

#797，女士，33歲。未找到源頭，是銅鑼灣美容院New Beauty職員，未有其他高危因素。23、24日無上班、25日有返工。返工時有戴口罩，但顧客未必會戴。不認得任何一個確診或懷疑個案。

#767，64歲女士，3月23日不舒服，3月30日嘔吐去過浸會醫院，停留約十個小時，檢測到肺部感染，送往伊院。

張竹君澄清，昨日確診的40日大嬰兒，並無擺滿月酒，而是一名確診者到他家中。

劉家獻：一名屯門醫院護士，3月9日之後放假，13至22日去過倫敦，回港後檢疫期間，化驗口水有初步陽性。截至下午3點，仍有四位病人等入院。

張竹君：昨日確診灣仔益誠大廈，#477是灣仔酒吧Dusk till Dawn的職員。

【15:43】據了解，截至下午3時，本港再新增至少五宗確診個案，以及一宗初步確診個案。今日累計至少七宗確診個案，以及10宗初步確診個案。

大埔那打素醫院新增一名17歲確診男子，他在英國留學，是當地患者的密切接觸者。

威爾斯親王醫院新增兩名確診患者，分別是36歲及27歲女子，二人均從美國返港。

聯合醫院新增兩名確診患者，分別是24歲男子及57歲女子，二人均從英國返港。女患者的60歲丈夫（第724號個案）已確診，居於將軍澳清水灣半島7座。

新界西聯網一名24歲男子初步確診，他在屯門醫院一病房任職，三月曾到倫敦外遊，返港後不曾上班，在家接受檢疫，沒有出現病徵。

【13:58】據了解，截至下午1時，本港再新增至少兩宗確診個案，以及一宗初步確診個案；今日累計至少九宗初步確診個案。

大埔那打素醫院新增兩宗確診個案，一患者為50歲女子，是居於大潭曼克頓花園C座的52歲確診男子（第363號個案），的密切接觸者。另一患者是61歲女子，曾到紐約，返港後在機場接受深喉唾液測試。

瑪嘉烈醫院新增一名初步確診的27歲男患者，他曾到捷克旅行，女朋友的測試結果亦呈陽性。

【11:19】截至今早11時，據了解，今日至少新增7宗初步確診個案，包括黃竹坑健身室的老闆。

該名50歲男患者是黃竹坑健身室F45 Training的老闆，有發燒、咳嗽等病徵。他最近沒有外遊，而他的太太曾與第719宗確診個案接觸，現正於隔離營並出現發燒。第719宗個案是一名39歲男子，住薄扶林貝沙灣南灣4期1座，經常健身。

伊利沙伯醫院有2名初步確診個案，其中19歲男子是由英國返港學生；而34歲女子於3月14日曾往尖沙咀酒吧All Night Long。

屯門醫院亦有2宗，22歲男患者是英國返港學生；60歲男患者是一名確診者的丈夫。

瑪麗醫院的一名55歲男病人，其兒子早前已確診，兩人早前一同搭飛機由英國返港。

東區醫院接收了一名19歲女病人，她由北大嶼山醫院檢測中心轉送。

【08:00】截至周四（4月2日）上午8時，全國確診病例82700宗，累計死亡人數3321人，疑似病例172宗，治癒病例76440宗；在重災區湖北，累計67802宗，死亡總數3193人。

【01:00】據了解，政府內部曾研究使用駿洋邨改裝，接收輕症、即將康復病人，但詳情例如病徵如何、離開醫院的標準等，仍有待敲定。

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