【新冠肺炎】羅傑承認同停業措施　惟推行過急　應補助業界損失

新型冠狀病毒疫情持續，政府周三（1日）刊憲，要求卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉14日，惟於昨日下午5時多發稿公布，並於6時生效。 創辦卡拉OK「Red MR」的香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承，今日（2日）在商台節目《在晴朗的一天出發》批評政府措施推行過急，指每日均有新鮮食物等運送至場地，難於短時間作出調動。他又指，政府若為各受影響的行業提供援助，相信大家不反對停業。

Red MR由香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承旗下公司創立。（資料圖片／余俊亮攝）

Red MR由香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承旗下公司創辦。現時董事為羅傑承的長女羅雪儀，以及香港飛馬董事陳皓兒。羅傑承於商台節目上指，相信業界均同意需要停業，但批評政府推行過急，指難以即時處置店內的食物、酒水等。他指政府應早在疫情前有不同計劃，「十分鐘就要你關就關，好似入面有炸彈咁。」

他又批評，政府在制定規例方面無準則，建議應全部行業停業、餐廳則禁提供堂食，但前提是政府應為業界提供租金補貼或要求業主提供租金寬減，而人工方面亦需要與業界討論出一個合適的補助方案，「否則疫情未死全部人餓死。」

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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同為香港飛馬足球隊會長的羅傑承亦認為球賽暫停無必要，認為可容許足球比賽閉門作賽、同時限制球隊職員入場， 加上場地空矌，相信感染機會微。他指現時復賽無期，不排除將會腰斬今季球賽。