政府向前線物管發千元抗疫津貼　調查指有大型屋苑員工無法取足

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府在防疫抗疫基金下設立「物管支援計劃」，向前線物管員工發放每人每月1,000港元的「抗疫辛勞津貼」。香港天主教勞工事務委員會指，由於計劃規定每幢合資格樓宇最多有六個申請名額，但停車場、商場、會所等不計算在內，導致有大型屋苑因員工超額，要求全體員工均分津貼，導致每人實際所得少於政府發放的1,000元。 勞委會建議，政府容許物業管理人員直接申請「抗疫辛勞津貼」，同時將合資格申請對象放寬至商場、停車場、工廠大廈及商業大廈的前線物業管理員工。

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逾半保安員未獲僱主提供口罩

香港天主教勞工事務委員會（勞委會）在上月20日至27日期間進行問卷調查，訪問了108名物業管理場地工作的保安員。有七成半受訪者表示，僱主要求在工作期間佩戴口罩，但當中有55%表示僱主沒有提供口罩。在僱主有提供口罩的受訪者中，只有27.5%表示每日獲派約一個口罩，另七成表示平均每日獲發少於一個口罩。

香港天主教勞工事務委員會採訪保安員華哥，華哥（右）表示公司為其提供的口罩不足。（香港天主教勞工事務委員會提供）

商住大廈保安：僱主上月僅提供五個口罩 憂被感染

天主教教區勞工牧民中心九龍助理程序幹事冼志文表示，得悉有保安員口罩不足，故一個口罩用了半個月，亦聽聞有保安員會將口罩蒸完後重用。

在商住大廈擔任替假保安員華哥表示，疫情以來工作量增加，加上工作時需與送外賣員、裝修師傅、從外地回港的住客、訪客等人有接觸，擔心有感染風險。惟僱主只曾提供5個口罩，其餘時間需自費買口罩上班。他又稱，曾向僱主查詢申請政府抗疫津貼，惟對方稱「你係替假未必有資格領取」，最後便不了了之。

所有受訪保安均未獲派辛勞津貼

其實，政府早前已成立「防疫抗疫基金」，支援受疫情影響的行業。其中，為支援物業管理業界的防疫抗疫工作，政府在基金下設立「物管支援計劃」，向前線物管員工發放每人每月1,000港元的「抗疫辛勞津貼」，並在2月24日向物業管理業界發出申請表格。

惟調查發現，由於申請主動權不在保安員，僅不足三分之一的受訪保安表示，知悉其僱主已為其申請津貼，其餘受訪者則表示不知道僱主的申請津貼的情況。而所有受訪保安都表示暫未收到抗疫辛勞津貼。另外，還有15.2%受訪保安表示，其僱主已經知悉津貼計劃，但表明不會申請，原因在於他們並非在工廠大廈或商業大廈工作，工作地點並非合資格的私人住宅或商住兩用物業。

香港天主教勞工事務委員會致策研究幹事羅佩珊（中）建議政府容許物業管理人員直接申請「抗疫辛勞津貼」，同時將合資格申請對象放寬至商場、停車場、工廠大廈及商業大廈，且不限名額。 （香港天主教勞工事務委員會提供）

津貼或未能涵蓋所有前線工友

香港天主教勞工事務委員會致策研究幹事羅佩珊表示，在非住宅物業，如商場、工業大廈等工作的保安員同樣需要接觸不同人，亦需要加強大廈清潔防疫工作，惟是次津貼未能惠及他們，是有欠公允。

羅佩珊又指出，由於計劃規定每幢合資格樓宇最多有六個申請名額，但當中僅計算含住宅用途的樓宇數量，停車場、商場、會所等建築不計算在內。對於部分有聘請大量前線員工的大型屋苑而言，津貼資助總名額未必能涵蓋所有合資格員工。而據她了解，有大型屋苑的清潔工友及保安員等前線員工的數量超額，因此僱主要求前線工友將所得的津貼平均分配，導致每名工友所獲得的實際津貼少於1,000元。

勞委會建議政府容許物業管理人員直接申請「抗疫辛勞津貼」，同時將合資格申請對象放寬至商場、停車場、工廠大廈及商業大廈工作的前線物業管理員工，且不限名額，讓所有前線物業管理員工都能受惠。