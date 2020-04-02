【新冠肺炎】黃竹坑F45健身室老闆初確診　3健身教練已送檢疫中心

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診個案持續上升。昨日（1日）確診的第719宗個案曾有到訪黃竹坑F45健身室，今日則有消息指今早初步確診的50歲男子，正是該健身室的老闆。 F45健身室昨日在Facebook上發布貼文，指3月30日晚已知悉有會員確診，健身室有3名教練曾與早前確診的會員屬於密切接觸者，需要進入檢疫中心隔離14日，並接受病毒測試。

F45昨日發布FB貼文，指得悉有會員確診的事情，並且已經按要求隔離了3民教練。（網上截圖）

F45健身室昨日在Facebook發布貼文，指男性會員確診，他曾在上周五（27日）及周六到訪F45位於黃竹坑的健身室，有3名健身教練曾和確診的會員共同上課，被列為緊密接觸者，需要入住檢疫中心14日，並進行病毒測試。

F45已經聯絡參與私人課程的會員，告知有會員確診的消息，F45早前已經採取措施，減少健身課的規模、並要求所有人保持距離等等，因此沒有其他會員需要被強制隔離。

今早再有消息指，健身室50歲無外遊史的老闆也初步確診，他出現發燒、咳嗽等病徵，據了解，老闆的太太曾經與第719宗確診個案接觸，現正於隔離營並出現發燒症狀。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼