【林子健案】指裁判官自行認人不公　林上訴失敗即時入獄5個月

民主黨成員林子健3年前聲稱被疑似國安人員擄走，並遭人在大腿釘了21口釘書釘，惟事後被指報假案。他去年被裁定明知地向警務人員虛報有人犯罪罪成，遭判囚5個月。獲准保釋的林早前就定罪向高等法院提出上訴，質疑原審裁判官錯誤接納涉案警員的認人證供。同時原審裁判官亦自行看片認人，對林不公。法官今(2日)宣讀裁決，駁回林的上訴，林須即時入獄5個月。

林子健進庭前稱案件有很多荒謬之處，但仍希望一陣可以行番出嚟。(朱棨新攝)

林稱希望一陣可以出番嚟

林子健今午到達法庭，進庭前在門外強調他沒有說謊，又指案中有很多荒謬之處，希望「一陣可以出番黎」。又稱，若他上訴失敗而須即時還押，將有人替他讀出上訴聲明。他又指，昨日和戴耀廷談及案件，戴亦相信他。

上訴人林子健，44歲。他早前被裁定，於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報，於8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

林聲稱被國安人員擄走

案情指，林子健報稱被國安人員擄走，但有閉路電視拍到一名被指為林的男子，自由離開旺角。片段中的男子穿黑衣黑褲、戴帽和口罩，而負責拘捕林和觀看閉路電視段的警員，在原審時供稱憑林被捕時的樣貌、步姿等，在相關片段認出林。

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指裁判官自行辨認對林不公

林的代表大律師早前陳詞指，不知觀看涉案閉路電視片段的警員，在何種情況下觀看片段，認為法庭根本不應接納他的證供，惟原審裁判官接納他屬有「特別認知（special knowledge）」的證人。辯方預期原審裁判官會以該警員的證供協助辨認，惟裁判官「龍搬門」，自行作辨認，對林造成不公。

律政司代表陳詞時回應，原審裁判官有權自行從閉路電視片段中認人，又指林遭人假冒並非一個合理疑點，因假冒林的人士要事先知道他當日的行程及衣著等。

案件編號：HCMA179/2019