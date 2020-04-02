【新冠肺炎】英美煙草子公司研發疫苗　料6月投產每周產量過百萬

新型冠狀病毒疫情持續，跨國企業英美煙草公司（British American Tobacco）旗下位於美國的生物技術公司肯塔基生物加工公司（Kentucky BioProcessing）表示，正研發一種可能用於新冠肺炎的疫苗，目前已進入臨床前測試階段，料可於今年6月投產，預計每周生產100萬至300萬劑疫苗。

英美煙草公司旗下位於美國的生物技術公司，正研發一種可應用於新冠肺炎的疫苗。（BAT官網截圖）

肯塔基生物加工公司表示，研發COVID-19疫苗和製造等相關工作是以非盈利為基礎，公司過去曾成功研發有效治療伊波拉病毒的藥物。該公司又指，研發中的疫苗，利用英美煙草的煙草生長專利技術，相對傳統疫苗，從煙草提煉的疫苗成份可能更安全，亦能加速疫苗的開發速度，更有別於常規疫苗毋須冷藏，可在室溫下仍保持穩定，有助在單劑中提供有效的免疫反應。

英美煙草公司科學研發部門總監David O'Reilly表示，已與美國食品藥物監管局（FDA）接觸，正等待指示，同時亦與英國衛生部和美國生物醫學高級研究和發展管理局聯絡，提供英美煙草的相關研究技術，希望能聯合有相關單位盡早開發出新冠肺炎疫苗。