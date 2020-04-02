【逃犯條例】廉署高級廉政主任帶領特別調查組　調查28名公務員

去年6月起反修例風波持續，其中於7月21日元朗西鐵站白衣人襲擊事件備受關注，多名市民求救無援，廉政公署早前已確認收到相關舉報，會按程序跟進。 立法會即將舉行特別財委會，審議各部門開支撥款，廉政公署回覆議員書面查詢時指出，去年8月已成立一個特別調查小組，由一名高級廉政主任帶領9名人員，專責處理與去年「反修訂逃犯條例」有關的懷疑貪污個案。署方另外透露，截至今年2月底，廉署正在處理28宗與「反修訂逃犯條例」有關並涉及公務員的懷疑貪污個案。

，廉署答覆指，於去年8月已成立一個特別調查小組，由一名高級廉政主任帶領9名人員，專責處理與去年「反修訂逃犯條例」有關的懷疑貪污個案。署方另外透露，截至今年2月底，廉署正在處理28宗與「反修訂逃犯條例」有關並涉及公務員的懷疑貪污個案。（資料圖片）

廉署答覆公民黨楊岳橋表示，去年8月成立一個特別調查小組，專責處理與去年「反修訂逃犯條例」有關的懷疑貪污個案，由1名高級廉政主任帶領，成員包括1名廉政主任（甲）、3名廉政主任（乙／丙）及5名助理廉政主任。該小組是以現有的資源進行相關調查工作，故並不涉及額外人手及開支。但基於保密原則，廉署不會就個別個案或行動細節作評論。

就民主黨林卓廷問到廉政公署由去年至今，處理了多少宗有關「反修訂逃犯條例」社會運動及與公務員相關的案件，廉署表示截至今年2月底，廉署正在處理28宗涉及公務員的懷疑貪污個案，正在處理階段，因此並沒有任何檢控。

另外，由2017年至2019年，共有18名紀律部隊人員涉及廉署貪污調查而被檢控，當中10人隸屬警務處，4人隸屬消防處，3人來自懲教署，1人來自入境處。共有14名紀律部隊人員被定罪，當中9人來自警務處。消防處及懲教署分別有2人，入境處有1人。