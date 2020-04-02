文憑試再押後？消息：政府正諮詢大學　若落實大學10月開學　　

本港新型冠狀病持疫情持續，政府早前公布中學文憑試筆試押後至本月24日，令人憂慮文憑試能否如期開考。據《香港01》了解，政府正諮詢大學對文憑試再延期或取消的意見。 有大學管理層表示，若文憑試再押後至7月考試、9月公布成績， 大學可推遲至10月才開學，但學生須延期兩至三周畢業；若取消文憑試則較為複雜，即使參考學生校內成績亦難以衡量學生學術水準，收生公平性亦成疑。

據《香港01》了解，政府正諮詢大學對文憑試再延期或取消的意見。（資料圖片）

大學可推遲開學日期至十月

距離中學文憑試開考尚餘約3星期，但本港近日疫情加劇，能否如期舉行尚存變數。據了解，政府正諮詢大學對文憑試再延遲或取消的意見。

有大學管理層表示，若文憑試押後至7月開考，9月才公布成績，大學可配合於10月才開學。他指，以往大部份大學9月底才開學，但就會比現時推遲2至3周才考試，學生會比現時遲畢業，「5月底先考完試，學生就會遲出嚟搵工。」若取消今屆文憑試，改以學生校內成績推算公開試結果，他直言情況會較為「麻煩」，因為難以衡量和比較學生成績，亦涉及公平性問題，形容是「無辦法中的辦法」。

中學校長會主席鄧振強表示，認為在能夠保障師生安全下繼續考試是最理想，因應疫情發展，難料能否如期開考。（資料圖片）

中學校長會主席鄧振強認為，在能夠保障師生安全下繼續考試是最理想，因應疫情發展，難料能否如期開考。鄧振強認為，教育局應盡快與業界商議，制定公開試應變方案，以備不時之需。鄧認為，在現實考量下，文憑試不能夠無止境延期，「學生唔能夠長期等待」，但學界對延考日子的最終「死線」未有看法。若然當局決定取消文憑試，他認為，考評局應繼續評估成績，建議可參考學生校內及SBA成績，亦可以學校TSA、歷屆公開試表現去加權推算考生公開試成績。

中學校長會借非本地學額加大供應 大學管理層：有得諗

目前不少海外地區已「封關」，鄧振強認為，本地考生難以到外地升學，海外學生亦難以來港。他建議八大今年可提供更多學位予應屆考生升學，例如利用取錄非本地生的大學學額，增加本地學額供應。八大首年學士學額約有1.5萬個，另可以超額收生形式，取錄非本地生，人數以核准資助學額的20%為限，而大學過往一直未有用盡非本地生學額收生。

有大學管理層表示，資助學額供應決定權在政府，但初步認為建議「諗得過」，亦具「可行性」。他表示，在海外學生減少情況下，大學在教師人手及課室設備上，有能力容納更多本地學生，例如可調撥一半或四分一非本地生學額。不過， 現時非本地生繳交的學費，相當於本地生學費的三至四倍，在政府資助不變下，若以非本地生學額取錄本地生，大學或只能繼續收取較高昂的學費。八大院校所有資助學士學位課程每年學費劃一約4.2萬元，非本地生學費則每年約14.5萬至17萬元不等，視乎院校而定。

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