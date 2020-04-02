新冠肺炎｜廣東省要求跨境司機出示健康證明　衞生署：不會發出

新型冠狀病毒肺炎持續，廣東省商務廳廳長鄭建榮今日（2日）表示，粵港澳跨境貨運車司機等特定人員，入境前需要持有健康證明，入境時要健康申報，並全部做核酸檢測，陰性才可入境，檢測結果7天內有效 衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上表明，衞生署不會發出健康證明，惟未有回應會否擔心新規定影響香港物資供應。

4月2日，張竹君見記者。（余俊亮攝）

廣東省防控境外疫情輸入工作專班辦公室主任、省商務廳廳長鄭建榮今日（2日）表示，粵港澳跨境貨運司機、往來港澳小型船舶船員實行名單管理、社區管理和閉環管理。入境前，需要持有健康證明，入境時要健康申報，並全部做核酸檢測，陰性才可入境，檢測結果7天內有效。

廣東深圳報關協會亦指，由周六起所有香港司機入境時，需持有由港府發出的14天有效期內健康證明，或第三方檢測機構發出的7天內陰性核酸檢測結果證明。另外，港府須提供司機名單供深圳市政府備案，不在名單者需作14天隔離醫學觀察。兩項新規定於當日凌晨便會生效。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上表明，不會為跨境司機發出健康證明，「衞生署係無呢個服務（提供健康證明書）」。惟當記者追問，會否擔心規定影響兩地物資包括糧食等供應，她則沒有回應。

深圳由周六（4日）凌晨起，要求香港跨境司機持有健康證明，方獲批入境。（資料圖片／梁鵬威攝）

業界與陳帆會面 要求延遲三星期實施

香港陸路客貨運輸業議會議會主席蔣志偉表示，早前已得知由於香港醫療「壓力爆煲」，衞生署難以為司機發出健康證明，惟其無奈道：「政府唔做我哋去邊做？唔通搵啲黃綠醫生做？」他亦指，司機未必負擔得起私家診所檢測費用。

就深圳即刻推行的新規定，業界認為太過倉促，蔣志偉今日中午與運房局局長陳帆會面，反映意見。蔣表示，主要反映兩點，包括要求新規定順延三星期實施，並期望司機可於內地醫院進行檢測，以索取健康證明。他重申，不反對深圳口岸有新措施，更認為「檢測有必要」。

蔣志偉透露，現時跨境司機人數逾萬人，若不暫緩措施，料香港數以百萬市民亦受影響，「菜、鮮肉都唔嚟！」他形容，陳帆席間回應積極，料新規定大機會可延遲實施。

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