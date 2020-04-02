【新冠肺炎】袁國勇：表面健康亦要戴口罩　疫情夏天緩和冬天重臨

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港確診個案突破800宗。日前世界衞生組織表示，不建議一般市民戴口罩。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（2日）晚進行網上直播，認為即使表面健康的市民，仍要戴上口罩，避免無病徵患者傳播病毒。 他又稱，若沒有口罩，建議可自製布口罩，形容「比無口罩好」（Better than no mask），並指布料愈厚，過濾率愈高。對於疫情發展，袁認為夏天或會緩和，但冬天或又會再重臨。

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在疫情蔓延全球下，各國都設入境限制。袁國勇於講座中探討不同抗疫方法，包括戴口罩對緩和疫情爆發的作用，以及疫苗的發展情況。

袁國勇今晚接受網上直播訪問，探討口罩在抗疫中的角色，以及分享亞洲的抗疫經驗。對於歐美不少國家呼籲市民有病才戴口罩，袁認為新冠肺炎主要以飛沫傳播，而口罩可阻擋部分飛沫，在某程度上可保護自己。他認為出現不少無病徵或病徵輕微的病人，戴口罩就可防止這些病人傳播病毒。

無外科口罩 也可用布口罩

他又指，香港人口密集，很難有足夠的社交距離，而戴口罩亦是公民意識的表現，「代表重視個人衞生」，更可提醒市民不要接觸眼睛及鼻子等，只需有簡單訓練就可有效地戴上口罩。不少國家「一罩難求」，他建議可用布口罩，最重要是口罩遮蓋到鼻子及嘴巴。

袁國勇認為即使表面健康的市民，仍要戴上口罩。他在直播中又示範如何戴口罩。（港大直播截圖）

袁國勇將會在直播中分享亞洲抗疫經驗，以及疫苗發展情況。（資料圖片）

袁國勇坦言，擔心疫情會蔓延至非洲等發展中國家，造成大批死亡個案，他希望各國可協助發展中國家抗疫。他提醒，在衞生情況未必理想情況下，可保持社交距離。

袁：先回復正常工作 才分階段復課

被問到最希望提醒美國人的事情，他指最重要是重視疫情，認為個人保護的訊息不足。對於中、小學復課方面，袁認為最起碼要先回復正常工作，再分階段復課，讓大學先復課，再到中學，最後才是小學及幼稚園。袁國勇提醒市民，這次疫情並非「短期戰爭」（Short battle），夏天或會緩和，但冬天恐怕又會再重來。