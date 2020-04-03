【新冠肺炎．最新】確診個案突破800宗　酒吧傍晚起關閉14日

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。政府周四（2日）刊憲，今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。而本港確診個案已突破800宗，當中有不少群組感染個案，而酒吧群組繼續出現第二、第三代感染個案。

政府刊憲，要求今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。（歐嘉樂攝）

【01:44】澳門檢察院周四（4月2日）表示，決定起訴在防疫期間涉嫌違反醫學觀察規定的8名人士，包括5名澳門居民、2名外傭及一名香港居民。8名涉案人士先後在3月中從外地入境，依當時入境措施，須在指定地點進行14日醫學觀察，其中一名澳門居民在入境當日擅自離境，一名外僱則虛報地址逃避檢查並隱瞞情況繼續上班；其餘人士分別以外出取貨或泊車等各種不同原因，擅自一次或多次離開觀察措施指定居所或酒店房間，甚至有人在酒店房內接待他人。

檢察院表示，8人涉嫌違反防疫措施，最高可判監6個月或60日罰金，而虛報涉及的偽造文件罪則可判監3年或科處罰金。

【00:00】政府周四（4月2日）表示，將會縮短深圳灣口岸的旅客清關服務時間，由周五（4月3日）起更改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告；而貨物清關服務時間則不受影響，維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼