【新冠肺炎．最新】跨工會促政府斷絕社區病毒　提出五大訴求

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。政府周四（2日）刊憲，今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。而本港確診個案已突破800宗，當中有不少群組感染個案，而酒吧群組繼續出現第二、第三代感染個案。

政府刊憲，要求今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。（歐嘉樂攝）

跨工會組織原定在政府總部外舉行記者會，因人數超過五人，被警員以限聚令，要求另覓地方。（麥凱茵攝）

【15:07】多個工會批評政府防疫不力，未有一早封關致大量染疫人士回港致大爆發。巴士業職工會副主席林錦標提出五大訴求，包括改善檢疫人士的識別系統、立法規定必須戴口罩才能上交通工具、將新冠肺炎列為職業病等。

【12:00】據了解，本港今天早上新增最少15宗初步確診個案，當中有2人與酒吧群組相關，最少8人有外遊史。另外，一名機艙清潔員的檢測結果未能確定，需再做測試，她的丈夫是蘭桂坊酒吧的樂手，她就在國泰港龍、香港航空、上海航空等多間航空公司任職清潔員。

該名檢測結果不能完全確定的機艙清潔員目前在威爾斯親王醫院，是一名59歲女子，她沒有外遊，但在多間航空公司任職機艙清潔員，包括國泰港龍、香港航空、釜山航空、上海航空、中國國航，而她的丈夫是第746宗個案，亦即蘭桂坊酒吧的樂手。

而15宗初步確診個案分別來自聯合醫院4宗、東區醫院3宗、伊利沙伯醫院3宗；屯門醫院、將軍澳醫院、瑪嘉烈醫院、大埔那打素醫院都各有1宗初步確診。

聯合醫院其中一名患者是51歲男子，他曾到尖沙咀酒吧All night long，3月24日經衞生署檢測深喉唾液時為陰性，但在寶血醫院反覆測試後呈陽性。其餘3人都有外遊史或接觸史，分別是一名20歲英國留學生，他在3月27日返港，是早前一名確診者的密切接觸者；另一名20歲的英國留學生就在3月30日返港；至於一名37歲女子就曾與確診的第474宗個案有密切接觸。三人均是經檢測深喉唾液發現呈陽性。

東區醫院個案包括，一名33歲男子是菲律賓樂手，曾與確診者有接觸；而一名35歲女子就曾到英國，也與確診的第669宗個案有密切接觸；另一名56歲男子由亞博轉介。

伊利沙伯醫院的3宗，包括一名47歲男子沒有任何接觸史及外遊史；一名59歲男子曾到德國公幹；一名41歲女子曾到倫敦及新加坡。

至於威爾斯親王醫院有亦有1宗初步確診，患者是一名19歲女子，她在美國紐約讀書，3月30日返港。

【10:29】公民黨立法會議員陳淑莊、楊岳橋，以及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華聯同一眾酒吧業代表會見傳媒，回應政府新增今日（3日）晚上6時要求酒吧停業14日的措施。

【08:00】截至周五（4月3日）上午8時，全國確診病例82778宗，累計死亡人數3327人，疑似病例153宗，治癒病例76625宗；在重災區湖北，累計67802宗，死亡總數3199人。

【01:44】澳門檢察院周四（4月2日）表示，決定起訴在防疫期間涉嫌違反醫學觀察規定的8名人士，包括5名澳門居民、2名外傭及一名香港居民。8名涉案人士先後在3月中從外地入境，依當時入境措施，須在指定地點進行14日醫學觀察，其中一名澳門居民在入境當日擅自離境，一名外僱則虛報地址逃避檢查並隱瞞情況繼續上班；其餘人士分別以外出取貨或泊車等各種不同原因，擅自一次或多次離開觀察措施指定居所或酒店房間，甚至有人在酒店房內接待他人。

檢察院表示，8人涉嫌違反防疫措施，最高可判監6個月或60日罰金，而虛報涉及的偽造文件罪則可判監3年或科處罰金。

【00:00】政府周四（4月2日）表示，將會縮短深圳灣口岸的旅客清關服務時間，由周五（4月3日）起更改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告；而貨物清關服務時間則不受影響，維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼