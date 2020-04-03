【新冠肺炎．最新】酒吧傍晚起關閉14日　業界回應停業規定

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。政府周四（2日）刊憲，今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。而本港確診個案已突破800宗，當中有不少群組感染個案，而酒吧群組繼續出現第二、第三代感染個案。

政府刊憲，要求今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。（歐嘉樂攝）

【10:29】公民黨立法會議員陳淑莊、楊岳橋，以及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華聯同一眾酒吧業代表會見傳媒，回應政府新增今日（3日）晚上6時要求酒吧停業14日的措施。

【08:00】截至周五（4月3日）上午8時，全國確診病例82778宗，累計死亡人數3327人，疑似病例153宗，治癒病例76625宗；在重災區湖北，累計67802宗，死亡總數3199人。

【01:44】澳門檢察院周四（4月2日）表示，決定起訴在防疫期間涉嫌違反醫學觀察規定的8名人士，包括5名澳門居民、2名外傭及一名香港居民。8名涉案人士先後在3月中從外地入境，依當時入境措施，須在指定地點進行14日醫學觀察，其中一名澳門居民在入境當日擅自離境，一名外僱則虛報地址逃避檢查並隱瞞情況繼續上班；其餘人士分別以外出取貨或泊車等各種不同原因，擅自一次或多次離開觀察措施指定居所或酒店房間，甚至有人在酒店房內接待他人。

檢察院表示，8人涉嫌違反防疫措施，最高可判監6個月或60日罰金，而虛報涉及的偽造文件罪則可判監3年或科處罰金。

【00:00】政府周四（4月2日）表示，將會縮短深圳灣口岸的旅客清關服務時間，由周五（4月3日）起更改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告；而貨物清關服務時間則不受影響，維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼