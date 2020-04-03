【新冠肺炎】美容院業界認防疫措施不足　生意跌九成盼政府協助

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港有三宗美容院職員確診個案，現時政府未有要求美容院停業，只要求美容院、按摩院及會所採取戴口罩及量度體溫等防疫措施。 香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳在港台節目《千禧年代》中表示，雖然業界現時有消毒措施，但相信仍然不夠，例如部分美容院無法即時處理客人使用過的床單、被單、衣物等。許慧鳳表示，業界願意配合防疫措施，惟認為政府需提早公布措施，以便美容院準備。她又指，現時美容院生意差，生意額大跌九成，她期望政府在新一輪抗疫基金中能協助美容業。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳在港台節目《千禧年代》中表示，美容院工作屬於緊密接觸，雖然業界現時有消毒措施，但相信仍然不夠，例如部分美容院無法即時處理客人使用過的床單、被單、衣物等。加上病毒有潛伏期，美容院也無法判斷客人是否有感染。

許慧鳳表示，大部分美容院都願意配合防疫措施，惟認為政府需提早公布措施，以便美容院準備。她又指，現時美容院生意差，生意額大跌九成，每周僅有兩三個客人。她期望政府在新一輪抗疫基金中能協助美容業。

而在健身室方面，許慧鳳表示，受康文署康體設施停開及健身中心停業影響，健身教練及學校體育教練停工，部分人更「直情無收入」。