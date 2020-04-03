【新冠肺炎】沙田香港仔端午無龍舟賽　永明赤柱龍舟賽亦將取消

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計逾800宗確診個案。原定於6月25日（端午節）舉行的沙田龍舟競賽、香港仔龍舟競渡大賽均需延期，活動日期將稍後公布。原定於6月25日舉行的永明赤柱龍舟賽，主辦當局赤柱龍舟協會3月底仍計劃如期舉行，不過今日（3日）則表示將會取消，改為10月補辦。 另外，香港旅遊發展局早前宣布，鑑於新冠肺炎疫情於本地及全球肆虐，決定停辦原訂於6月19至21舉行的「2020香港龍舟嘉年華」。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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沙田龍舟競賽將延期 日期將稍後公布

沙田龍舟競賽2020籌委會表示，經商討後決定，原訂於6月25日舉辦的「沙田龍舟競賽2020」將會延期舉行，由於比賽細節需重新規劃，日期將稍後公布。已繳款的隊伍名額及款項將予保留，日後毋須再次報名。

若疫情在未來數月仍未有消退跡象，籌委會不排除最終取消舉辦今年的比賽，各隊已交的費用將會全數付還。

香港仔龍舟競渡大賽延期 申請區議會撥款不獲處理

香港仔龍舟競渡大賽亦延期舉行，南區龍舟競渡委員會表示，鑒於新冠肺炎持續，政府呼籲市民避免聚集以減低社區傳播的風險，並暫時禁止舉辦大型活動。委員會接獲南區區議會通知指，暫時不會處理今年首兩季的活動撥款申請。因此，原訂6月25日舉行的香港仔龍舟競渡大賽將延期舉行。活動詳情將盡快公布。

另外，原定於6月25日舉行的永明赤柱龍舟賽，一度計劃如期舉行，惟赤柱龍舟協會審視近日疫情，對疫情可於6月消失不表樂觀，故也將會取消，暫擬10月時補辦。

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旅發局停辦香港龍舟嘉年華

另外，鑑於新冠肺炎疫情於本地及全球肆虐，香港旅遊發展局早前宣布，決定停辦原訂於6月19至21舉行的「2020香港龍舟嘉年華」。

考慮到6月份將有多項本地龍舟賽事於端午節前後相繼舉行，旅發局除了會在不同渠道宣傳之外，亦將會提供資助予賽事主辦機構，以幫助他們加強防疫措施。