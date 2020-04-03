新冠肺炎│港鐵擬最快本月中前全線再縮班　東鐵或10至12分鐘一班

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，外出人數減少，港鐵早前已宣布縮減班次。據了解，由於疫情導致港鐵乘客量大幅下跌，港鐵擬最快於本月中前，進一步縮減列車班次，涉及所有港鐵網絡包括市區線、機場快線及西鐵線等，其中東鐵線更擬定進一步縮減至10至12分鐘一班車。 《香港01》正向港鐵查詢。

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+ 10 + 9 + 8

2月底首度縮班 周末最長8分鐘一班

受疫情影響，港鐵早於2月底已縮減班次，非繁忙時段的候車時間平均延長半分鐘至約兩分鐘。當時港鐵指，調整後的非繁忙時段、周六、日及公眾假期每班車為3至8分鐘；機場快線及迪士尼線則分別15及20分鐘一班。港鐵解釋，縮班是因應疫情令乘客顯著下降；但亦指當疫情過後客量回升，會因應情況逐步回復正常服務。

據了解，因應疫情導致港鐵乘客量大幅下跌，港鐵決定最快於本月中前，進一步縮減列車班次，涉及所有港鐵網絡，包括市區線、機場快線及西鐵線等。據悉，港鐵擬定東鐵線每班車進一步縮減至10至12分鐘、機場快線半小時，迪士尼線或暫停，改由港鐵接駁巴士服務。

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+ 7 + 6 + 5

港鐵早前發布業績時已預告，客量大受影響，其2月份的客流量，全月只有約7,141萬人次，較1月份少約4,512萬人次，跌約38.7%；按年則少約5,488萬人次，跌約43.4%，為2007年4月以來新低；更是兩鐵合併後，最少客次的月份。