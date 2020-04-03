新冠肺炎│增43人確診　中招國泰地勤曾到紅磡喪禮　感染源頭不明

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港今日（3日）新增43宗確診個案，累計增至846宗。其中新增個案中有34人有外遊記錄，有數名新增確診者分別為酒吧員工、曾到訪酒吧的人士或親友。港府「禁聚令」不限白事，在三宗「無頭緒」源頭個案中，一名確診48歲男子上月22日曾到紅磡出席喪禮，翌日（23日）與十多名家人聚餐。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日（3日）新增的43宗確診個案為第804至846號，20女、23男，當中34人曾經外遊。最新確診個案中包括一名情況較嚴重的第840宗司機，由於他呼吸出現問題，未能直接對話，只能透過親友了解行蹤。另亦有醫護確診，為第807宗，是屯門醫院護士，外遊返港未曾回醫院，與第319宗是朋友。

其中一名新增確診者為48歲國泰男地勤人員，他曾在3月22日到紅磡出席喪禮。圖片與報導無關。（資料圖片）

一確診男子曾參與喪事

港府3月29日實施「限聚令」，禁止四人以上人群聚集，為期14日，但喪禮則屬豁免範圍內。惟張竹君表示，其中一名任職國泰地勤的48歲確診男子（第833宗個案），他在工作上曾接觸遊客，另曾在3月22日到紅磡出席喪事，但未知確切有多少人出席；他在3月23日與家人聚餐，約有13至14人出席。他其後在3月26日發病，3月29日曾上班；但張竹君稱，估計喪事不是傳染期，曾出席喪禮者未必是密切接觸者，故有關人士不會送到檢疫中心隔離。



食物及衞生局副局長徐德義表示，「禁聚令」豁免喪禮，但不包括清明節墳場拜祭，明白拜祭環境一般是較擠逼，執法人員將從勸喻形式「做咗先」，當局會觀察疫情發展，有需要或會更改規定。

酒吧群組再增確診者

另外，酒吧群組亦再增確診者。新增確診者第842號與第567號在同一酒吧工作。第838宗則與第630及642宗有關，均為樂隊成員，從事表演活動。第846個案則去過尖沙咀諾士佛臺的All night long酒吧；第810宗個案則是去過Insomnia酒吧者，為第513宗的朋友。

張竹君（左）表示，今日（3日）新增43宗確診個案，804至846宗，20女23男，當中34宗有外遊記錄。（余俊亮攝）

至於第806宗在2月底至3月初曾到過荷蘭，但他亦到過酒吧，病人在3月28日發燒，故須調查屬本地還是輸入個案。

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