去年12月職位空缺按年下降3成　餐飲服務業減幅最嚴重達67%

政府統計處今日（3日）發布，去年12月與上年同期比較，職位空缺數目為54,430個，較上年同期減少30%或23,760個，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌2.1%，即減少59,300人。職位空缺數目當中，餐飲服務減幅最多，減少67%即7,850個；其次是零售業，減少45%即3,900個，另外，與上年同期比較，有半數的選定行業的就業人數有所減少。就業人數減少的行業主要有進出口貿易業，減少7.5%即35,700人。

去年12月，大部分選定行業的職位空缺數目較上年同期有所減少，減幅最多的是餐飲服務業，為7 850個的67%。（資料圖片/高仲明攝）

就有關職位空缺統計數字當中，去年12月，大部分選定行業的職位空缺數目較上年同期有所減少，減幅最多的是餐飲服務業，減少7,850或67%；零售業則減少3,900個或45%；藝術、娛樂、康樂及其他服務業則減少2,370個空缺或42%。

然而，職位空缺數目增加的行業主要有人類保健服務業，增加260個或9%和住宿護理及社會工作服務業的70個的2%。

另外，就業人數減少的行業主要有進出口貿易業減少7.5%即35,700人、餐飲服務業減7.0%或17,500人及批發業減少5.6%即3,400人；而就業人數增加的行業主要有人類保健服務業，增5.3%即 7,000人、住宿護理及社會工作服務業增4.1%即2,600人和金融及保險業2.2%即5,000人。

去年12月，所有涵蓋行業合共僱用2,820,000人，進出口貿易業的就業人數為439,100人，其次是專業及商用服務業，當中不包括清潔及同類服務業的306,600人，零售業261,100人，金融及保險業238,500人和餐飲服務業的234,500人，統計處表示，與2019年9月比較，2019年12月統計調查所涵蓋行業的總就業人數及職位空缺總數，經季節性調整後分別下跌0.6%及13.2%。