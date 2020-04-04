新冠肺炎‧最新│加強「封關」　港珠澳大橋周日起取消24小時通行

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（4日）為清明節，政府多次提醒市民，清明節亦受限於「限聚令」，非同住的拜祭人士不能超過四人，呼籲市民盡量避免在清明節正日掃墓。 本港確診個案昨增至846宗，新增個案多是外遊返港或回港的留學生；澳門輸入個案也急增，大部分是由外國坐飛機抵香港，再乘專車經港珠澳大橋返澳門的居民。澳門公布，港珠澳大橋由下周日（5日）起縮短通行時間，當中港澳將取消24小時通行，改為朝10晚8通車。

【02:10】周五（3日）新增43宗確診個案，當中有11宗仍等待送院。43宗個案中，34宗有外遊記錄。沒有外遊記錄的個案中，當局指第833、835及840宗個案為感染源頭「無頭緒」個案。於周四（2日）確診的第769宗、39歲男子為酒吧「兵兵 Bing Bing」兼職員工，當局公布其行蹤，他於病發後曾到有不少酒吧的佐敦明珠廣場、銅鑼灣百達中心，以及其兼職酒吧所在的銅鑼灣「Oliv」。

新冠肺炎│酒吧男兼職發病後仍到多間酒吧 11名確診者待入院

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【01:32】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，周五（3日）新增1例輸入性新型冠狀病毒肺炎確診病例，為第43例。患者為53歲女性澳門居民，文員，與丈夫於2月4日到葡萄牙度假及探親，期間曾接觸過於3月26日在當地確診為新型冠狀病毒肺炎的親友。二人於3月30日由里斯本乘坐KL1694（座位1D）到荷蘭後再轉乘KL887（座位5C）於31日返香港，同日下午由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋口岸接回澳門，入境澳門時，無症狀及體溫正常，當時按衛生局檢疫措施被安排到皇庭海景酒店進行醫學觀察。周五其鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。

【01:20】澳門政府表示，考慮到當前新型冠状病毒肺炎疫情的防控形勢，為進一步採取有效措施，經港珠澳三地口岸部門溝通及協商下達成共識，決定由下周日（5日，即今晚午夜過後）凌晨零時開始，縮短港珠澳大橋三地口岸通關時間。恢復原通關時間安排將視疫情防控情況再作決定。

港澳旅檢大廳通關時間由現時24小時，調整為上午10時至晚上8時。

澳門口岸珠澳旅檢大廳通關時間，由現時上午8時至晚上10時，調整為上午10時至晚上8時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼