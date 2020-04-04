最新｜博愛醫院同房二人染病　確診男警有參與3.31太子站行動

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（4日）為清明節，政府多次提醒市民，清明節亦受限於「限聚令」，非同住的拜祭人士不能超過四人，呼籲市民盡量避免在清明節正日掃墓。 本港確診個案昨增至846宗，今日一名西九龍總區男警長初步確診，隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動；博愛醫院公布源頭不明個案，93歲男病人初步確診，潛伏期內大部份時間均留院。

【17:25】警方：確診男警長，有參與3月31日太子站、旺角警署附近的人群管理行動，期間參與行動的警務人員均需要佩戴口罩。

【16:59】袁國勇於博愛醫院外見記者：93歲病人，有機會接觸到30多歲的確診者，二人同一病房出現，後生仔後來確診。有理由相信老人家在醫院中感染新冠病毒，最大可能是從這位後生仔身上感染。這位後生仔在英國和歐洲返港。

後生仔與老人家住過的病房，要封閉停止運作，將接觸過的十多二十名醫護人員和病人，抽取樣本測試。一段很長時間暫時不會收症，病人不會放出來，直至所有陰性才會解封，病房會大清洗，全部消毒。老人家情況穩定。

老人家曾回家，接觸後才發燒，有可能家人感染，因此家人也要隔離檢測。最有可能是醫院，但不能排除社區感染的可能性。

病床距離超過六呎，如何感染仍未知道。用量體溫、血壓等儀器，也有可能互相交叉感染。相信不會重演2003年威爾斯醫院8A病房情況。他們沒有用其他呼吸輔助儀器。會不會有一兩個零星病人，在醫院感染，我不排除這個可能性。

+ 4 + 3 + 2

【16:45】張竹君：一名20多歲女子，3月19日從丹麥返港，4月初完成14家居檢疫，期間曾發燒但無通知衛生署，之後曾到中醫求診。今早呼吸困難送院，送到大埔那打素醫院前死亡，已抽取樣本，目前咽喉樣本為陰性，會進一步調查死因。提醒市民不舒服要通知衛生署，緊急情況可打999。

博愛醫院公布源頭不明個案，93歲男病人潛伏期內大部份時間均留院。（資料圖片 / 王譯揚攝）

【16:35】張竹君：增17確診，編號為847至863，年齡6至93歲。

10宗有外遊，7人是學生，3人士一家人，與早前兩名確診者一同去過芬蘭和瑞典。

7人無外遊：

#856，博愛醫院93歲男病人，3月10日至4月1日因為中風住院，4月2日、3日出院，3日發燒再入院，病毒檢測陽性。長時間在醫院，會了解是否在醫院感染。初步了解，早前#455病人，3月17、18日，在醫院曾經檢測陰性，住在普通病房，與#856曾在同一病格門口，是同一病房。衛生防護中心、袁國勇教授正在博愛醫院調查。

#849，與#801、#719是黃竹坑F45健身室群組.

#854，是一名警員，與#663同一警署，但不同小隊，會問警方有無一齊活動。是否有參與3月31日太子站行動，仍在調查中。

#855，3月25日曾在大喜屋自助餐遇見#428（確診女警），傾談20分鐘無戴口罩。當時#428未發病，會調查是否因此感染。

#857，71歲男性，無外遊，3月14日獨自去灣仔酒吧Joe Banana，有遇到朋友聊天，該酒吧鄰近Dusk till Dawn。

#863，3月20日去過尖沙咀酒吧All Night Long。

新冠肺炎｜博愛醫院93歲男初確診源頭不明 潛伏期大部份時間留院

【14:10】博愛醫院今日（4月4日）公布一宗源頭不明的新型冠狀病毒初步確診個案：

博愛醫院一名93歲男病人，其鼻咽樣本初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，樣本已經轉交衞生防護中心作進一步化驗。該名病人3月10日因為中風入住博愛醫院五樓一個內科及老人科病房，於3月28日轉往八樓另一個內科及老人科病房，在4月1日出院。他4月3日因為發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，由於入院時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行新型冠狀病毒測試。病人目前情況嚴重。



病人在新型冠狀病毒潛伏期內大部分時間均留院，博愛醫院正與衞生防護中心及傳染病專家，共同跟進此個案並追查感染源頭。根據衞生防護中心的指引，病人出現病徵前兩日屬於病毒傳播期，病人曾經入住的內科病房已經暫停接收新症並會進行徹㡳清潔。院方正跟進有關病人潛伏期內曾接觸的員工及鄰近病人的醫學監察及檢疫安排。

【13:00】稅務局今日宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況， 所有於3月23日至5月2日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期自動順延至5月4日。

【12:15】港鐵4月10日起調整四條鐵路線服務，暫停迪士尼線，機場快線市區預辦登機服務暫停。

4月10日同日起暫停香港站及九龍站的市區預辦登機服務，由香港站或九龍站往返各主要酒店及鐵路轉線站的機場快線免費穿梭巴士服務亦會暫停。機場快線列車在平日繁忙時間的班次將會維持每15分鐘一班車，非繁忙時間則調整至每30分鐘一班車。

東涌線及屯馬線一期在平日非繁忙時段、周末及公眾假期將維持平均約10分鐘一班。乘客的候車時間平均會延長多一至兩分鐘。

至於迪士尼線亦將由同日起暫停服務，港鐵公司將安排接駁巴士來往欣澳站及迪士尼站。

+ 8 + 7 + 6

【11:59】警方發言人表示，一名駐守西九龍總區46歲男警長初步確診2019冠狀病毒病。該名警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者。他在4月2日感到不適，到政府醫院求醫，經初步測試後於昨日（4月3日）晚上得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。連同此個案，目前有4名警員感染新型冠狀病毒。

【11:30】據了解，本港在昨晚深夜至今天早上再增9宗初步確診，當中包括一家三口。

廣華醫院有3宗初步確診個案，患者屬同一家庭，父母均為38歲，兒子只有6歲。他們曾經外遊，亦曾經接觸確診者。

而屯門醫院有2宗初步確診，一名患者是93歲男子，另一名18歲男子則曾到愛爾蘭和倫敦，他的朋友在3月31日確診。

聯合醫院有2宗初步確診；大埔那打素醫院、伊利沙伯醫院亦分別有1宗。

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【05:00】香港及新加坡全民戴口罩，被形容是壓抑新冠肺炎擴散的「良方」。港大醫學院與美國馬里蘭大學一項合作研究顯示，口罩能完全阻隔患者透過飛沫及氣溶膠（氣霧）釋出季節性冠狀病毒（非新型冠狀病毒），亦有效降低釋出流感病毒，惟對阻隔鼻病毒的作用不太明顯。研究人員指出，季節性冠狀病毒與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）類近，但學界仍需進一步研究口罩能否有效減低新型冠狀病毒傳播。

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【02:10】周五（3日）新增43宗確診個案，當中有11宗仍等待送院。43宗個案中，34宗有外遊記錄。沒有外遊記錄的個案中，當局指第833、835及840宗個案為感染源頭「無頭緒」個案。於周四（2日）確診的第769宗、39歲男子為酒吧「兵兵 Bing Bing」兼職員工，當局公布其行蹤，他於病發後曾到有不少酒吧的佐敦明珠廣場、銅鑼灣百達中心，以及其兼職酒吧所在的銅鑼灣「Oliv」。

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+ 5 + 4 + 3

【02:00】政府發言人凌晨亦公布港珠澳大橋最新安排：

－－旅檢大樓的旅客清關服務（即為乘搭過境巴士或穿梭巴士過境人士提供的清關服務）時間縮短至每日上午10時至晚上8時；

－－私家車清關服務時間縮短至每日上午6時至晚上10時；

－－貨物清關服務時間則不受影響，維持不變，即每日24小時運作。

保安局指出，港珠澳三方一致同意同步縮短港珠澳大橋三方口岸的旅客清關服務時間，而貨物清關服務時間則維持不變。發言人提醒往返珠海與香港或澳門與香港之間的旅客應預留足夠時間，確保能在旅客通關開放時間內抵達入境口岸完成入境手續。

自2月8日起所有從內地抵港或抵港前14天曾到訪內地的人士，須接受14天強制檢疫安排；由3月25日起所有從澳門抵港人士，亦同樣須接受14天強制檢疫安排。發言人表示，截至4月2日，經港珠澳大橋香港口岸出入境的人數為146人，其中約94%為香港居民，出入境人數較上述措施生效前下跌約99%；經深圳灣口岸出入境的人數為1,165人，其中86%為香港居民，出入境人數較上述措施生效前下跌97%。

+ 3 + 2

【01:32】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，周五（3日）新增1例輸入性新型冠狀病毒肺炎確診病例，為第43例。患者為53歲女性澳門居民，文員，與丈夫於2月4日到葡萄牙度假及探親，期間曾接觸過於3月26日在當地確診為新型冠狀病毒肺炎的親友。二人於3月30日由里斯本乘坐KL1694（座位1D）到荷蘭後再轉乘KL887（座位5C）於31日返香港，同日下午由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋口岸接回澳門，入境澳門時，無症狀及體溫正常，當時按衛生局檢疫措施被安排到皇庭海景酒店進行醫學觀察。周五其鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。

【01:20】澳門政府表示，考慮到當前新型冠状病毒肺炎疫情的防控形勢，為進一步採取有效措施，經港珠澳三地口岸部門溝通及協商下達成共識，決定由下周日（5日，即今晚午夜過後）凌晨零時開始，縮短港珠澳大橋三地口岸通關時間。恢復原通關時間安排將視疫情防控情況再作決定。

港澳旅檢大廳通關時間由現時24小時，調整為上午10時至晚上8時。

澳門口岸珠澳旅檢大廳通關時間，由現時上午8時至晚上10時，調整為上午10時至晚上8時。

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