【新冠肺炎．最新】消息：早前確診40日大男嬰母親亦初步確診

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港截至昨日累計有862人確診。回港人潮近日明顯減少，惟「外憂」壓力仍在，新增患者仍以輸入個案佔最多；同時「內患」更需關注，一是疑首爆醫院感染個案，屯門博愛醫院一名93歲老翁確診，疑間接接觸同病房一名先陰後陽患者而受到感染；二是石硤尾警署一周內有兩名機動部隊警務人員確診，當中只有一人曾到爆疫酒吧，疑另一人透過共用設施染疫。兩宗個案分別導致225人及120人需接受病毒檢測或強制檢疫14日。 禁止超過4人聚集的「限聚令」，由上周日（3月29日）生效，為期14日，今日（5日）進入第二周。截至昨日凌晨，執法部門未曾發出告票，但表明或對超過4人在公眾地方聚集者，不予警告而直接發出定額2,000元告票。勞工團體今日會在外傭聚集地方，廣播「限聚令」及作出提示。

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【11:15】據了解，早前確診的40日大男嬰的母親亦初步確診，她數天前曾在伊利沙伯醫院急症驗病毒呈陰性。然而，至昨晚(4月4日)她再返伊院急症檢驗時，顯示對新型冠狀病毒呈初步陽性。該名確診的40個月大男嬰，是第757宗個案，早前曾於聚會被第462宗確診者、父母的朋友接觸及手抱過。朋友是酒吧群組之一。

昨日總覽：新冠肺炎．4.4｜確診17人近兩周最少 博愛醫院疑爆首宗院內感染

新冠肺炎｜今新增17人確診 創兩周新低 71歲男患者曾獨自蒲吧

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↓↓上周日限聚令首日 外傭放假情況↓↓

石硤尾警署兩名警務人員先後確診

新冠肺炎│石硤尾警署警長及警員接連確診 120同袍需往檢疫中心

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【02:00】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，今日（5日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎輸入病例，為澳門第44例，屬「陰轉陽」個案。

患者為一名52歲男居民，無業，長居英國，是第40宗患者的丈夫及第41宗患者的父親。患者與5名親友（包括第40及41例患者）一同於3月26日，由英國倫敦乘國泰航空CX250航班出發（座位22K），於27日下午抵達香港機場，同日晚上由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋接回澳門。

按衛生局當時檢疫措施被安排到御龍酒店進行醫學觀察。其妻子及兒子於31日的鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎，患者於同日因被列為密切接觸者而送往臨時醫學隔離中心進行醫學觀察，其於3月31日及4月1日的兩次鼻咽拭子檢測樣本，結果對新型冠狀病毒檢測均呈陰性，不過4月2日出現咽痛及咳嗽、3日晚上出現發熱伴全身酸痛，於今（5日）其鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎，患者將入住仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，目前情況一般。

↓↓確診病人所乘搭的交通工具資料↓↓

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博愛醫院疑爆首宗院內感染

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▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼