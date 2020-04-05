新冠肺炎．最新│LAB CONCEPT Bare Minerals職員確診　需封兩日

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港截至昨日累計有862人確診。回港人潮近日明顯減少，惟「外憂」壓力仍在，新增患者仍以輸入個案佔最多；同時「內患」更需關注，一是疑首爆醫院感染個案，屯門博愛醫院一名93歲老翁確診，疑間接接觸同病房一名先陰後陽患者而受到感染；二是石硤尾警署一周內有兩名機動部隊警務人員確診，當中只有一人曾到爆疫酒吧，疑另一人透過共用設施染疫。兩宗個案分別導致225人及120人需接受病毒檢測或強制檢疫14日。 禁止超過4人聚集的「限聚令」，由上周日（3月29日）生效，為期14日，今日（5日）進入第二周。截至昨日凌晨，執法部門未曾發出告票，但表明或對超過4人在公眾地方聚集者，不予警告而直接發出定額2,000元告票。勞工團體今日會在外傭聚集地方，廣播「限聚令」及作出提示。

金鐘LAB CONCEPT的Bare Minerals櫃檯一名員工確診。（讀者提供圖片）

【18:42】金鐘LAB CONCEPT化妝品牌Bare Minerals專櫃今日貼出告示，一名職員對新型冠狀病毒「初步呈陽性」，該區域今起封閉2天，周二（7日）重開。

據報，該員工為昨確診的第863宗24歲女子，不過衞生防護中心公布的患者行程滯後，因此昨未能知悉其工作的地點。

【17:10】第428宗確診女警，在3月20日曾同時到尖沙咀文遜大廈一間日式自助餐餐廳及爆疫情的酒吧All Night Long。張竹君表示，她是先日式餐廳，才再到酒吧，在日式餐廳與交談20分鐘的36歲友人，沒有一同前往酒吧。女友人前日確診，二人交談時沒有戴口罩。

【17:05】張竹君表示，一名在機場工作的入境處職員確診，患者在3月22日最後上班。患者與父親在2月24至3月3日參加美麗華旅遊的土耳其團，因父親確診，於3月23日入住駿洋邨檢疫，到4月2日臨出檢疫中心前，檢測呈陽性，患者一直沒有病徵。雖然曾遊土耳其，但日子相隔較遠，故可能家中受父親感染。

【16:52】張竹君表示，昨日確診的西九龍總部機動部隊46歲警長，跟第663宗確診警員沒有直接接觸。二人曾使用石硤尾警署同一層數廁所，但換衣地方不同，可能在廁所公用設施感染，因此曾有用過洗手間/出沒人士都會受感染，用過的人都是緊密接觸者，涉及共122人，當中三人有上呼吸道感染徵狀，已送院檢驗。

【16:45】劉家獻主動公布，屯門醫院一宗工作期間佩戴裝備事項：一名急症室護士為一名有外遊記錄的病人抽鼻咽樣本時，發現忘記將外科口罩更換為N95呼吸器，該有外遊記錄人士今日初步確診。他指已呈報衛生防護中心，護士需入住檢疫中心14日。他強調明白醫護想盡快幫助病人，再三提醒要注意自己安全，工作時要留意自己的保護裝備。

新冠肺炎│屯門醫院護士抽鼻咽樣本忘換N95 涉事病人今確診

【16:42】就博愛醫院疑爆首宗院內感染，一名93歲男病人確診。劉家獻表示，患者在屯門醫院內隔離治療，情況有進步，但年紀大及有長期病患，界定情況嚴重。患者留院時同病房有72人名病人，已向60人抽取樣本做檢測，31人呈陰性，包括入同一病格的病人；6人在安老院居住，會送回醫院，3人檢測呈陰性。由於入住醫院長時間，要仔細翻查記錄。

他又表示，醫院有200名醫護曾接觸病人，正逐一測試，暫有122人完成檢測，82人呈陰性。除了昨日曾去家中的社康護士，其他醫護有穿合適防護裝備，工作及生活如常；患者同住及親密接觸有4人，檢測全部呈陰性。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示：截至中午12時，有20名病人康復出院，另有11人情況危殆（新增#833 #467 #840），6人情況嚴重（#119 #498 #530 #572 #701 #856）。截至中午12時，醫管局使用1,098張負壓病床及561間負壓病房，使用率分別是69%及76%。

他又表示，機場亞博將集中處理安排有徵症，分批送醫院化驗室，計劃展開兩星期後，隨着入境人數減少，可處理家居檢疫及密切接觸者的檢測。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增28宗確診個案（#864-891），較昨日17宗多出11宗。患者年齡介乎16至64歲，分別為11男17女，當中23人有外遊記錄，包括12人是留學生；5人沒有外遊，當中兩人檢疫中心找到。

第891宗案，為第757個案，40日大男嬰的媽媽。

張竹君表示，部分外國回來人士在家強制家居檢疫，有房間連廁所，足不出門，由家人送飯到門口。這類個案完全隔離，若一旦確實，家人不是密切接觸者，毋須送到檢疫中心。

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【11:47】據悉，今早至少再增11宗初步確診個案，當中一名無外遊的39歲男患者屬酒吧樂隊群組，其他人均有外遊史，包括5人從英國返港，2人到過紐約，2人分別從杜拜及法國返港。

【11:15】據了解，早前確診的40日大男嬰的母親亦初步確診，她數天前曾在伊利沙伯醫院急症驗病毒呈陰性。然而，至昨晚(4月4日)她再返伊院急症檢驗時，顯示對新型冠狀病毒呈初步陽性。該名確診的40個月大男嬰，是第757宗個案，早前曾於聚會被第462宗確診者、父母的朋友接觸及手抱過。朋友是酒吧群組之一。

昨日總覽：新冠肺炎．4.4｜確診17人近兩周最少 博愛醫院疑爆首宗院內感染

新冠肺炎｜今新增17人確診 創兩周新低 71歲男患者曾獨自蒲吧

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↓↓上周日限聚令首日 外傭放假情況↓↓

石硤尾警署兩名警務人員先後確診

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【02:00】澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，今日（5日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎輸入病例，為澳門第44例，屬「陰轉陽」個案。

患者為一名52歲男居民，無業，長居英國，是第40宗患者的丈夫及第41宗患者的父親。患者與5名親友（包括第40及41例患者）一同於3月26日，由英國倫敦乘國泰航空CX250航班出發（座位22K），於27日下午抵達香港機場，同日晚上由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋接回澳門。

按衛生局當時檢疫措施被安排到御龍酒店進行醫學觀察。其妻子及兒子於31日的鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎，患者於同日因被列為密切接觸者而送往臨時醫學隔離中心進行醫學觀察，其於3月31日及4月1日的兩次鼻咽拭子檢測樣本，結果對新型冠狀病毒檢測均呈陰性，不過4月2日出現咽痛及咳嗽、3日晚上出現發熱伴全身酸痛，於今（5日）其鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎，患者將入住仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，目前情況一般。

↓↓確診病人所乘搭的交通工具資料↓↓

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博愛醫院疑爆首宗院內感染

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