【新冠肺炎】香燭店生意跌七成　店主嘆客買祭品縮水：做下樣就算

今日（4日）為清明節正日，受新冠肺炎疫情影響及政府頒下「限聚令」下，掃墓人士明顯減少。 於將軍澳華人永遠墳場附近，有經營紙紮及香燭店的負責人稱生意大跌近一半，屬開業7年來最差。她又稱，不少顧客購買貨量縮水，「由大袋轉中袋，做下樣就算。」

高小姐與家人在油塘經營香燭店。（張嘉敏攝）

高小姐與家人在油塘、將軍澳華人永遠墳場附近經營紙紮及香燭店，開業約7年。她稱受疫情影響，加上政府「限聚令」禁止四人以上聚集，令今年掃墓人士大減，生意下跌近五成，屬開業以來最差。她以清明節正日為例，過往一日有數十名客人光顧，「起碼到下午4點先開始靜，」惟今日中午前只有十多名客人。

她稱，因經濟環境轉差，客人購買量減少，不少人過往會買大袋的元寶香燭，今年則轉小包裝，「做下樣就算。」她又說由於生意大跌，甚至不敢入貨，貨量只為往年的一半。

陳女士同樣在油塘經營香燭店，她大嘆生意大跌七成，「以前朝早做到冇停手。」她稱，不少熟客均為大家庭，受「限聚令」影響須延遲拜山，「一家20、30人點分成4個人去拜。」她又稱，不少客人由買大袋香燭「縮水」至中、小袋，「細袋兩個先人分都有。」她未有於入貨方面添加新意，坦言連貨亦不敢入太多，「有嘢擺下喺舖就算。」