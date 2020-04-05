新冠肺炎丨袁國勇就「唔見棺材唔流淚」致歉　稱有時太忟用字過激

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇早前接受訪問稱，有官員輕視疫情，是「唔見棺材唔流淚」。他今早於電台節目就言論致歉，指自己「有時太忟，可能用字過激烈」，強調傳染病可於非常短的時間內大量傳播，因過於緊張疫情方有過激言論。 袁國勇又稱，近兩周戴口罩的市民有所回落，強調現時疫情亦不能樂觀，每日新增個案回到單位數字方可釋懷。不過他表示，現時內心仍然充滿希望，並非絕望，身體出現抗體「就證明有得搞」。

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近期每日新增的確診個案都達雙位數字，袁國勇今日出席商台節目《政好星期天》表示，3月19日前的疫情「幾正常」，每日確診個案不多，只有單位數；但之後就每日都達到雙位數字。他續稱，每日新增個案回到單位數字方可釋懷，強調現時亦不能樂觀。

袁國勇又稱，收到很多電郵，質疑他為何叫人戴口罩，當中包括外國及香港的醫生及科學家。他表示，香港地方窄，又人口稠密，經過沙士的經驗後，知道口罩可防止隱性患者傳播病毒。他又指，之前全港98%市民都戴口罩，但近兩周卻只有91、92%，希望市民互相提醒戴上口罩。

外國甚或本地都有官員對疫情較麻木

早前袁國勇曾指有官員輕視疫情，形容「唔見棺材唔流淚」。他於節目數度道歉，指自己「有時太忟，可能用字過激烈」，又形容「年紀老」，用字較激。他續稱，外國甚或本地都有官員對疫情較麻木，但傳染病可於非常短的時間內大量傳播，其攻擊力並非一般人了解，自己曾目睹相關情況，因過於緊張疫情方有過激言論。

對於疫情何時見到光明，袁國勇表示，疫情會繼續持續，當平均氣溫達攝氏25至30度時，相信病毒量會減少；但到更加炎熱，約37度時，疫症又可能加劇；之後秋天又會緩和；到冬天時，疫症一定重臨，直至1、2年後疫苗來到，方可大大舒緩。不過他亦表示，要對防疫抱有希望，香港過去曾擊倒鼠疫、沙士，只要每人做足防疫措施，「唔係無希望」，直言：「心內充滿希望，唔會絕望」。