新冠肺炎│博愛醫院確診老翁曾住內科病房　6同房出院後住安老院

博愛醫院一名93歲男病人確診新型肺炎，一名33歲確診者上月曾與該名老翁同住五樓病房，該病床就在老翁病格外，懷疑老翁在院內感染。 醫院管理局總行政經理劉家獻今日（5日）表示，與確診老翁同房、且仍然留院的72名病人中，有60名作新型冠狀病毒測試，當中31人呈陰性。至於6名已出院的人士入住安老院，雖然有3名已證實陰性，但醫管局卻未有能提供有關安老院的名字。 此外，有約200名醫護和員工曾與老翁接觸，已有122名員工抽取樣本接受測試，有82名證實為陰性。

醫院管理局總行政經理劉家獻今日（5日）表示，有約200名醫護及員工曾與確診老翁接觸。（歐嘉樂攝）

劉家獻說，現時該名93歲男病人仍在屯門醫院作隔離治療，雖然情況較昨日有進步，但由於年事已高且有長期病患，故仍然較他界定為「嚴重」。

72人曾與確診者入住同一病房 31人陰性

劉家獻今日在記者會中指出，經過再三點算後，更正與確診者入住同一病房、且仍然留院的病人為72名，而非昨日提及的74名。

劉續指，在該72名病人中，有60名已抽取樣本作新型冠狀病毒測試，有31人結果呈陰性，包括曾與確診者入住同一病格的人士。他相信，今日內可完成抽取所有病人的樣本工作，該72名病人會繼續留在原來的病房繼續檢疫，有關病房不會再收症。

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六名出院長者居於安老院

至於曾與確診者入住的同一病房的出院人士，有六名居住在安老院。劉說，衛生防護中心已聯絡該批病人，要求他們入院作測試，當中三人為陰性，該三人現時正在博愛醫院留醫。此外，與老翁同住或有親密接觸的四名家人中，結果同樣是陰性。

不過，被問及有關安老院的名稱，劉僅說：「我暫時無資料係手。」

醫院管理局總行政經理劉家獻說，有6名長者出院後入住安老院，惟未能提供有關安老院的名稱。（歐嘉樂攝）

122員工已接受測試 82名陰性

劉又指，有約200名醫護和員工曾與老翁接觸，未來會逐一為他們作測試，暫未有資料顯示有人出現病徵。截至今日下午，已有122名員工抽取樣本接受測試，有82名證實為陰性。

有關員工如常工作

他又指，除了一名社康護士曾於4月2日到確診病人家中，為他進行更換胃喉等護理程序外，其他醫護人員及職員在工作時有穿著合適的防護裝備，故並無將他們界定為緊切接觸者。他續指，雖然他們要接受28日醫學檢測，但仍能照常工作及生活。至於社康護士則要入住隔離中心。

博愛醫院一名93歲男病人確診新型肺炎，他早前曾入住內科病房，目前情況嚴重。（資料圖片）

18個醫院環境樣本陰性

劉又指，他們已抽取18個病人入院病房的環境樣本作化驗、包括血壓計、病床、污水籃、儲物櫃等，全部結果屬陰性，強調仍需調查感染源頭。

他又指，由於老翁曾入住兩個內科病房，有關病房已暫時收症。部份在博愛急症室求診而有需要入院的病人，會分流至屯門醫院。