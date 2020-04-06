新冠肺炎．最新│ 確診數直迫900　新增至少6確診　5人秘魯返港

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港昨日（5日）再增28宗個案，包括11女17男，累計增至891宗。昨晚新增至少5宗初步確診，包括一對小兄弟，疑母親傳染，確診數字直逼900大關，料將失守。 據了解，本港今早至少新增6宗確診個案，當中5人由秘魯返港，1人由英國返港。

【12:24】據了解，本港今早至少新增6宗確診個案，當中5人由秘魯返港，1人由英國返港。

【08:28】國家衛健委公布，4月5日全國新增報告新冠肺炎無症狀感染者78宗，其中境外輸入40宗，尚在醫學觀察無症狀感染者1047宗（境外輸入275宗）。

【08:00】截至周一（6日）上午8時，全國確診病例82967宗，累計死亡人數3338人，疑似病例107宗，治癒病例77254宗；在湖北，累計67803宗確診，死亡總數3210人。

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【04:00】昨日有多宗初步確診個案，料今日覆核有結果：

聯合醫院昨晚增一名英國留學生初步確診，患者為20歲女病人，3月20日抵港，其深喉唾液樣本對病毒呈陽性。

伊利沙伯醫院昨晚再多2宗初步確診個案，患者是兩兄弟，分別是8歲和3歲，他們的母親早前已確診。

瑪麗醫院昨下午增2名無病徵患者初步確診，其中一人到過美國及墨西哥，從英國返港，另一病人同樣從英國返港。

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