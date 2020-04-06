新冠肺炎．最新│ 確診男銅鑼灣CEO唱K無戴口罩　皇室堡馬莎收銀

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，本港昨日（5日）再增28宗個案，包括11女17男，累計增至891宗。昨晚新增至少5宗初步確診，包括一對小兄弟，疑母親傳染，確診數字直逼900大關，料將失守。 今日（6日）新增24宗個案 ，其中一人在銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市工作，病發後曾到銅鑼灣CEO唱卡拉OK，同行共7人。

銅鑼灣皇室堡馬莎任職收銀、上落貨的男員工確診，今日馬莎有營業。（余俊亮攝）

【17:20】張竹君：現時衞生署及醫管局新型冠狀病毒檢測量約為每日4000個，希望再加大數量，今日會向私家醫生發信，提醒有病徵的市民可考慮測試，而有發燒、肚屙就不要上班。

【17:19】張竹君表示，酒吧群組至昨日都累積有80多宗個案是去過酒吧，他們都傳播了三、四代，有些無去酒吧，亦有嬰兒都確診，「都見到啲客人都有一堆堆人走去測試。」

【17:10】就新型肺炎輕症病人是否送去檢疫中心醫治，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，3月中需求大增且來得急，故開了400個二線病床，之後都要向前望，暫時未有時間表。

另外，何婉霞表示，早前可能是首名於院內感染的93歲男病人，現在屯門醫院，情況嚴重；他的4位家人，檢測後是呈陰性；同病房病人69男3女︰全陰性；11名已出院院友︰全陰性；約118名醫護等，113人結果陰性，5人仍等結果，會繼續陸續為同事檢測。

【16:59】張竹君：第903宗確診個案48歲病人的銅鑼灣CEO唱K時沒有戴口罩，但沒有食自助餐，但無口罩已有風險，而他的感染途徑有待追查。男患者在皇室堡的馬莎超市負責上落貨、收銀等工作。

【16:53】張竹君：第903宗確診個案48歲男患者，是第835宗女病人的丈夫，在皇室堡的超市工作，他自3月23日有流鼻水，一直有返工。與他一同在銅鑼室CEO唱K的人數仍須進一步確認總數，有說5人或7人；平時患者返工有與幾位同事食飯。

於皇室堡馬莎工作的患者在銅鑼灣CEO唱卡拉OK，並沒有戴口罩。（余俊亮攝）

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增24宗確診個案，其中一人是在銅鑼灣皇室堡工作的48歲男病人，3月23日出現病徵，與7位同事在3月25日去銅鑼灣CEO唱K；另有5名秘魯回港人士亦確診，當中三人是星晨旅行團團友，18人包括導遊及團友要入檢疫中心。本港累積個案增至915宗。

【16:10】據悉，再增3宗初步確診個案，其中兩人是亞博館檢測中心的個案。

【15:27】據了解，瑪嘉烈醫院新增一名54歲女子初步確診，她的兒子早前已確診，是第759號個案，即居於秀茂坪邨秀緻樓、屬於「尖沙咀RedMR唱K群組」的33歲男子。連同此個案，本港今日至少新增11宗確診個案，以及3宗初步確診個案。

【13:38】截至1時半，據了解，本港今早至少累積新增11宗確診個案，以及2宗初步確診個案。

確診患者當中，5人由秘魯返港，在亞博檢測中心的測試結果呈陽性。瑪麗醫院新增1宗，患者是22歲男子，從英國返港，其父親早前已確診。聯合醫院添5名患者，其中3人由英國返港，分別是60歲女子、61歲女子和20歲男子；一名48歲女患者由阿根廷回港；一名44歲男患者無外遊紀錄，屬於酒吧樂手群組。

初步確診個案包括東區醫院一名60歲女子，以及威爾斯親王醫院一名31歲女子。31歲女子曾於3月25日，在銅鑼灣與6人一同唱K，當中包括一名確診者。

【12:24】據了解，本港今早至少新增6宗確診個案，當中5人由秘魯返港，1人由英國返港。

【08:28】國家衛健委公布，4月5日全國新增報告新冠肺炎無症狀感染者78宗，其中境外輸入40宗，尚在醫學觀察無症狀感染者1047宗（境外輸入275宗）。

+ 5 + 4 + 3

【08:00】截至周一（6日）上午8時，全國確診病例82967宗，累計死亡人數3338人，疑似病例107宗，治癒病例77254宗；在湖北，累計67803宗確診，死亡總數3210人。

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【04:00】昨日有多宗初步確診個案，料今日覆核有結果：

聯合醫院昨晚增一名英國留學生初步確診，患者為20歲女病人，3月20日抵港，其深喉唾液樣本對病毒呈陽性。

伊利沙伯醫院昨晚再多2宗初步確診個案，患者是兩兄弟，分別是8歲和3歲，他們的母親早前已確診。

瑪麗醫院昨下午增2名無病徵患者初步確診，其中一人到過美國及墨西哥，從英國返港，另一病人同樣從英國返港。

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