流浮山劫車案4男提堂　控方指遇劫司機曾被刀指嚇　頸留數道𠝹痕

流浮山上周五發生劫車案，4名年齡介乎16至27歲的青年在網上平台召自僱司機接載他們往流浮山，有人假裝不適，同黨趁司機下車期間，用刀挾頸劫去一千元現金及私家車。疑犯被追截時一度倒車撞警，有警員情急下開一槍。4男最終於在大埔被截停，被控搶劫、危險駕駛等罪，今（6日）被押解至沙田裁判法院提堂，眾人暫時毋須答辯。案件押後至下周二於粉嶺法院再訊，以待警方安排認人手續並進一步調查，4人還柙候訊。控方透露事主曾遭人用刀指嚇，頸部更留下𠝹痕；另外，辯方律師亦有指有被告聲稱對劫案不知情，更指該被告亦是受害人。

涉事七人車在流浮山被劫走後，在大埔被警截停，有男子當場被捕。(資料圖片)

其中兩被告為中三及中四學生

4名被告：陳鉅耀（18歲，跟車工人）、16歲王姓中三生、羅雪浩（27歲，洗車員）及17歲黎姓中四生。眾人同被控一項搶劫罪，指他們4月3日在流浮山搶劫一名鄭姓男子，並劫去1000元及私家車。陳另被控於同日干犯無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛及危險駕駛3罪。

警見車在粉嶺高速駕駛追截

控方指黎訛稱暈車欲吐，司機不虞有詐停車，此時羅持刀打劫，在司機頸項留下數道𠝹痕。司機惶恐下交出一千元及車匙，陳隨即駛車逃去。警方其後在粉嶺見到有人高速駕駛涉案私家車，追捕期間疑犯一度倒車撞向交通警，警員跳車受傷，鐵騎亦遭輾過。

警方及後拔槍警告不果，開一槍後疑犯繼續驅車，再撞到兩輛輕型貨車。4人最終在大埔被警車壓近截停。警誡下，王及羅聲稱受人指示打劫。控方指警方會調查指示人。

辯方律師指有被告對劫案不知情

有辯方律師在庭上透露，有被告對劫案事件不知情，更是受威迫下才參與，形容黎該被告亦是受害人，亦有在事件中受驚。

案件編號：STCC696/2020